西格爾：只要中美達成貿易協議 S&P 500至少跳漲10%

以美股多頭著稱的賓州大學華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 週二表示，如果中美貿易戰「和解」，S&P 500 至少上漲 10%，「如果不這樣，我們會一頭霧水，因為估值在這特定關頭已經相當滿了，除非我們取得企業獲利一些推力。」

S&P 500 週二上漲 0.16% 至 3091.84，盤中刷下新高，納斯達克綜合指數也攀升至記錄高點，道指持平收盤在 27691.49。

近日因應全球兩大經濟體間長期的貿易爭端可望解決，股市樂觀回漲，例如 S&P 500 過去一個月漲幅達 4.09%。

美國川普總統 10 月時拋出與中國簽訂「第一階段」協議的說法，但迄今尚未正式簽署。

西格爾表示，現階段股市最重要的因素是貿易戰，而不是 Fed 任何潛在行動。今年 Fed 已經三度降息，最近一次在 10 月 30 日。

「我認為 Fed 已經不在考慮中了。」西格爾指出，對經濟衰退的擔憂也開始消退。

西格爾今年 9 月曾表示，為了避免經濟衰退，有必要在降息 25 個基點，之後 Fed 於 10 月降息 1 碼。

儘管川普週二演說中仍呼籲 Fed 進一步降息，但西格爾認為目前利率「已經到了將要降到的水準」。

「交易者現在看的是貿易協議。」西格爾說。

他認為，以目前的估值來說，股票賣價約是今年 S&P 營業獲利的 19 倍，因此市場沒有太大下降空間。

「這並不便宜，我們現在的利率水準並不貴，但我們也無法忍受太大的失望，貿易緊張情緒任何升溫都會帶來拋售行動。」

但反之，西格爾認為，「如果川普能達成一項貿易協議，你就可以看到全球牛市。」