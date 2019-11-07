英國央行維持利率不變 兩委員意外釋出降息呼聲

英國央行 (BOE) 週四 (7 日) 決議維持利率不變，符合市場預期。不過，出自於對脫歐不確定性及經濟放緩之擔憂，會議中有兩位央行委員意外投票贊成降息，為 2016 年來首度出現寬鬆呼聲。

英國央行決策委員 Michael Saunders 和 Jonathan Haskel 表示，由於部分跡象顯示衰退威脅已轉向該國勞動力市場，加上對經濟前景的擔憂，希望將基準利率下調 25 個基點，並稱若經濟表現再惡化，將有更多委員支持寬鬆政策。

英國國家統計局 (ONS) 上月發布數據，今年 8 月至 10 月區間，英國就業人數下滑同時，失業率上升至 3.9%，從 40 年低點回升。

週四 (7 日) 的利率會議摘要指出，若全球經濟增長未能回穩，或者是英國依舊深陷脫歐不確定性，則將透過寬鬆貨幣政策來強化經濟復甦，若未消除風險，英國央行表示將採取逐步升息，釋出寬鬆基調。

目前英國央行預計，2020 年 GDP 增長將從去年的 1.3％，跌至 1.2％，創近 10 年來最差紀錄，至於 2021 年則將自 2.3％，降至 1.8％。而受到能源價格下跌影響，英國官員認為短期內通貨膨脹率將大幅降低，預計直到 2021 年底，通貨膨脹率仍將低於目標。

在兩位委員贊成降息消息傳出後，截至台北時間晚間 8 時許，英鎊兌美元下跌 0.27%，暫報 1.2816 美元。