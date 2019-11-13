英國就業市場疲弱 職位空缺連創新低 失業率3.8%略優於預期

根據《彭博》報導，英國統計局 (ONS) 於週二 (12 日) 發佈的最新數據顯示，第 3 季就業市場表現仍舊疲弱，失業率為 3.8%，職位空缺數更是觸及金融危機以來新低點，下滑 1.8 萬人。

從最新就業數據可以證明，因脫歐議題所造成之不確定性，已重創就業市場，雖然第 3 季失業率為 3.8%，較前次公佈數據 (6 月至 8 月)3.9% 略為改善，但薪資增幅卻由前次之 3.8%，下滑至 3.6%。

英國工資成長率 (圖：Bloomberg)

除此之外，2019 年 8 月至 10 月，英國約有 80 萬個職位空缺，較前次公佈數據減少 1.8 萬，且較前年減少 5.3 萬，為 2009 年以來最大跌幅。因職位空缺數為預測失業率之先行指標，預估未來失業率將有可能再上升。

英國職位空缺 (圖：Bloomberg)

職位空缺減少亦導致就業人口下降，第三季英國就業人口數下滑了 5.8 萬人，為自 2015 年以來最大跌幅，其中又以兼職員工及年輕員工首當其衝。

女性就業人口數更是下滑了 9.3 萬人，根據英國智庫 Resolution Foundation 於週二 (12 日) 所公佈之報告中指出，自 2010 年以來，支撐就業市場成長之主要動能之一，主要是由於自金融危機以來，女性就業人口投入職場比例增加，因此，近期女性就業人口數的下滑，則可預期未來就業市場前景將不樂觀。

英國女性就業人口比例 (圖：Resolution Foundation)

《彭博》經濟學家表示，職位空缺的減少，代表市場對勞動人口需求降低，亦將導致未來失業率上升、以及經濟成長持續疲弱，預估本季 GDP 成長將可能降至 0.2%。

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