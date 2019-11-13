霹靂Q3轉盈 EPS 0.22元 前3季每股仍虧0.56元

霹靂 (8450-TW) 今 (13) 日公告第 3 季財報，順利走出前 2 季虧損陰霾，單季轉盈，稅後純益 1124 萬元，年減 73.6%，每股純益 0.22 元。前 3 季仍持續虧損，稅後虧損 872 萬元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.56 元。

霹靂第 3 季合併營收 1.47 億元，季減 0.32%，年減 9.36%，毛利率 46.85%，季增 16.25 個百分點，年增 1.95 個百分點，營益率 3.96%，較上季的 - 12.53% 與去年同期的 - 1.22% 轉正；稅後純益 1124 萬元，較上季轉盈，年減 73.6%，每股純益 0.22 元。

霹靂前 3 季累計營收 4.56 億元，年減 9%，毛利率 32.31％，年減 17.85 個百分點，營益率 - 10.64％，較去年同期轉負；稅後虧損 2872 萬元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.56 元。

霹靂財務長郭宗霖表示，由於觀眾觀影習慣改變，及線上盜版猖獗，近 2 年台灣市場劇集收入受到很大影響，今年更是顯著，導致營運連 2 季陷入虧損，不過，第 3 季在強化營運管理下，本業及業外均有獲利，營運單季轉盈。

展望本季，郭宗霖指出，台日合作劇場版電影《Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌》已於 10 月 25 日在台灣、日本上映，加上雙 11 及雙 12 線上購物熱潮帶動，來自海外市場營收收入比重也將提升。

而隨著東離劍遊紀的 IP 開發成功，霹靂明年將推出《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》 第 3 季劇集，也將推出全新開發的劇集產品，以多元內容開創更多元營收。