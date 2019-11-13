台股盤後—電金+傳產權值股同走弱 下跌52點 回吐昨日漲幅

美中貿易戰談判進度不明朗，加上港股重挫，台股今 (13) 日漲多回檔，電子三雄同步走跌，台塑四寶等傳產權值股也表現疲弱，國泰金與富邦金等金融權值股同樣處於盤下，指數開低走低，終場下跌 52.54 點，收在 11467.83 點，幾乎吐回昨 (12) 日漲幅，跌破 10 日線，並失守昨日站回的 11500 點關卡，成交量 1148.21 億元。

台股今日上市股中，僅電通、電纜、水泥、生醫、營建、化生醫指數收紅，其餘均收黑，其中以電通指數表現最強勁、漲幅 2.03%，表現最弱勢的是鋼鐵族群、跌幅 1.61%。

櫃買市場今日震盪走揚，終場小漲 0.07 點，以 143.1 點作收，成交量約 281 億元。上櫃指數部分，除化工、資服、遊戲、營建、鋼鐵、電設、文創、光電、紡織、機械、生醫指數收黑外，其餘均收紅，其中以網通指數表現最強勢、漲幅達 0.77%，表現最弱勢的為生醫指數、跌幅 0.66%。

電子三雄方面，台積電終場下跌 0.33%，收在 304 元，再跌破昨日站回的 10 日線；鴻海盤後將召開法說，但法說前買盤並未進駐，下跌 1.43%，收在 89.7 元，失守 5 日線；股王大立光今日在平盤上下震盪，終場下跌 0.44%，收在 4520 元。

被動元件族群大廠國巨啟動跨國併購，明年下半年將完成收購美商基美 (KEMET)，屆時市占率將衝上第 3 大，今日股價開盤直奔漲停 310.5 元鎖死，也帶動族群齊揚，興勤大漲逾 6%，華容、台嘉碩漲幅逾 4%，華新科、智寶、信昌電、蜜望實、大毅漲幅逾 2%。

IC 設計族群今日表現續強，九暘連 2 日漲停作收，金麗科大漲逾 8%，茂達漲幅逾 5％，盛群、迅杰漲幅逾 3%，沛亨、揚智、海德威也有超過 2% 的漲幅。

法人指出，外資仍持續買超，但期現貨操作上呈現不同調，新台幣升值氣勢也趨緩，甚至出現回貶趨勢，不過，新台幣還未大幅轉貶，下檔仍有支撐存在，短線指數將維持高檔區間震盪整理，若新台幣出現貶值，指數才有較大回檔空間。