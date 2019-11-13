台股盤中－港股重挫拖累+權值股熄火 跌破10500點回測月線

美股四大指數漲幅收斂，台股今 (13) 日受影響下跌 37.13 點開出，跌破 10500 點關卡，盤中受到港股壓抑，早盤一度跌逾 80 點，回測前低，權值股走勢也疲軟，大盤預估成交量約 1300 億元，盤勢陷入震盪。

觀察權值三王今日表現，權王台積電面臨獲利了解賣壓，跌幅近 1%，拖累大盤表現，但仍力守 300 元，大立光則在盤上震盪，鴻海今日盤後將召開法說，但股價表現疲弱，早盤失守 90 元關卡，跌逾 1%。

被動元件大廠國巨再啟跨國併購，擬收購美系被動元件業者 KEMET(基美)100% 股權，今日直奔漲停站上 300 元，帶動同族群力抗跌勢，智寶也有近半根停板，信昌電、華新科、奇力新、禾伸堂皆在盤上。

IC 設計族群也持續抗跌，茂達漲逾半根停板，神盾、立積、M31、盛群、致新、矽力 - KY、譜瑞 - KY、瑞昱皆力守盤上，砷化鎵族群，穩懋、全新、宏捷科也相對大盤逆勢抗跌。

盤面上弱勢族群則集中 PCB，臻鼎 - KY 法說報佳音，不過今日利多不漲，盤中一度大跌逾 8%，欣興、楠梓電、南電、華通與瀚宇博等，也都在盤下震盪，另外中鋼也召開法說釋展望，大成鋼跌逾 3%，中鋼、新光鋼、三星、豐興也在盤下。

盤面上化學生技、建材營造、水泥與電器電纜等族群小漲，電子、鋼鐵、橡膠、航運等類股皆在盤下震盪整理。

亞洲股市方面，香港三罷事件再起衝突，恆生指數早盤大跌逾 500 點，跌幅近 2%，拖累亞股全面走跌，上証、滬深指數皆在盤下，日經指數、韓股也同步走跌，跌幅近 1%。

法人表示，外資近日連 22 買超，但續買現貨、減碼期貨，顯示外資籌碼鬆動，且指數來到高檔價位，多頭調節心態恐難避免，短線居高思危，不宜追高。