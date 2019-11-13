台股跌破11500點 外資中止連22買轉賣超 期貨未平倉也跌破5萬口

美中貿易戰談判進度不明朗，加上港股重挫，台股今 (13) 日終場下跌 52.54 點，其中投信賣超 2.9 億元，自營商買超 9.93 億元，外資更中止連 22 買，轉大賣 62.63 億元，三大法人賣超 55.6 億元；外資也同步減碼多單，未平倉口數跌破 5 萬口。

台指期部分，外資減碼淨多單 233 口，多單未平倉口數降至 49928 口；投信增持空單 18 口，空單未平倉口數增至 21353 口；自營商回補空單 84 口，空單未平倉口數降至 838 口。

外資今日買盤集中電子股，除中信金、緯創、和碩獲外資買超上萬張外，外資買超上千張電子股包括神達、華通、晶電、致伸、鴻海、國巨、嘉聯益、創見、光寶科、台光電、志超、智邦，傳產股包括大成、南港、喬山、大同、華固、台泥、長榮航。

外資買超最多是中信金、買超 23883 張，第 2 名緯創、買超 12306 張，第 3 名和碩、買超 11426 張，第 4 至 10 名依序為國泰中國 A50 正 2、永豐金、神達、華通、晶電、大成與南港。

外資賣超方面，賣超最多為群創、遭大賣 24145 張，第 2 名為欣興、賣超 13814 張，第 3 名為友達、賣超 11623 張，第 4 至 10 名依序為微星、第一金、元大 S&P 原油正 2、燿華、南亞科、元大金、元大滬深 300 正 2。

法人指出，新台幣升勢趨緩，不過還未大幅轉貶，下檔仍有支撐，短線指數將維持高檔區間震盪，若新台幣貶值幅度擴大，指數才有較大回檔可，盤勢仍偏多看待。