IEA：估2025年起全球石油需求成長放緩

據報導，國際能源署 (IEA) 在週三 (13 日) 表示，隨著燃料效能的提高和電氣化的增加，預期全球石油需求成長將從 2025 年開始放緩，但是在未來 20 年內不太可能達到觸頂。

IEA 在年度全球能源展望報告中表示，儘管在 2030 年代期間的增長預期將明顯放緩，至 2040 年石油需求將仍持續成長。此外，IEA 也預期，至 2025 年前，石油需求平均每年增加約 100 萬桶 / 日，隨後到 2030 年代間，石油需求平均每年將增加 10 萬桶 / 日，到 2040 年則將達到 1.06 億桶 / 日。

IEA 表示：「2025 年後需求增速將會放緩，但石油的消費並不會達到最高峰。主因在於卡車以及航運、航空和石化產業的需求增加，然而，隨著駕駛轉向電動車，一般客車的石油使用量預期將在 2020 年代後期見頂。」

另一方面，IEA 也預期，到 2040 年，在路上行駛的電動車數量將達到 3.3 億輛，高於去年預估的 3 億輛。該機構認為，這將會取代約 400 萬桶 / 日的石油使用量，高於先前預估的 330 萬桶 / 日。

目前，石油產量增幅最大的國家是美國、伊拉克和巴西，美國也是全球最大的石油生產國。IEA 預期美國的原油產量將從 2018 年的 600 萬桶 / 日增加到 2035 年的 1100 萬桶 / 日。同時，在未來十年中，石油輸出國組織成員國和俄羅斯的石油產量占比將下降至 47%。

報告中指出：「在這種情況下，為平衡供需關係，石油價格將上漲至每桶近 90 美元，到 2040 年將達到每桶 103 美元」。

此外，IEA 也預期，到 2040 年，一次能源的需求將增長四分之一，其中可再生能源佔成長比例的一半，天然氣佔 35%。