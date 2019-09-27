美國頁岩油田產量吃緊 石油鑽探活動放緩

美國石油和天然氣活動正在放緩，過去一週，能源市場跌盪，沙國遇襲危機也使得美國頁岩油田產量吃緊，西德州和部分新墨西哥開採原油和天然氣的活動在 Q3 放緩。

根據達拉斯聯準會 (Faleral Reserve Bank of Dallas) 表示，能源部們增長指數從第一季的 10.8 跌至第三季的 -7.4，顯示原油和天然氣交易活動正在緊縮。

達拉斯 Fed 聯準會釋出的能源指數 (圖片: ZeroHedge)

出現負值的能源活動指數，顯示頁岩油田鑽探活動也呈現放緩的現象，雖然 WTI 原油期貨已從年初的每桶 45 美元升至每桶 50 美元左右，但仍比 2018 年第三季低了將近 20 美元。

擔憂原油需求不足，緩解沙國原油產量銳減的利多影響，油價走低，能源交易商 Rystad Energy 表示，低油價意味著全球油田鑽探服務在連續三年的增長後，會在 2020 年進入衰退期。

WTI 西德州原油期貨日線走勢 (圖片: Investing)

Rystad Energy 油田服務研究主管 Audun Martinsen 預測，如果明年石油價格持平，全球油田鑽探服務收入將下滑 4%。

根據達拉斯聯準會釋出的能源報告，顯示 Q3 油田服務業的商業活動從第二季的 6.6 驟降至 -21.8，「鑽探設備利用率指數」也從 3 暴跌至 -24，是自 2016 年最低點以來得到的最低數據。

美國原油產量和鑽油井數量顯示 (圖片: ZeroHedge)

鑽油井數量也比前一年大幅下降許多，減少了 170 台鑽探機，意味著石油產量大幅下降，分析師認為，小型開採與生產石油公司的資本市場已經枯竭，因此繼續對能源開採服務的價格施壓，預計在未來六個月中將會有許多公司尋求幫助。

根據 EIA 的數據，美國的石油產量從年初的平均每天 1170 萬桶，增加到現今每日 1240 萬桶。

美國截至 9 月 20 日當週 EIA 原油庫存變動實際公佈增加 241.2 萬桶。原油庫存變化值創下 6 月 7 日當週最高，也是 16 週以來新高。上週美國國內原油產量增加 10 萬桶至每日 1250 萬桶。