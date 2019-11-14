能源盤後—巴金多、鮑爾樂觀說法 原油回漲 收復前2日失土

週三 (13 日) 交易，原油期貨收高，且價格收復了過去 2 日遭受的大部分損失。

外媒報導，OPEC 秘書長巴金多 (Mohammad Barkindo) 表示，中美貿易協議將有助於讓石油市場「撥雲見日」，他很有信心中美雙方將會達成協議，且這「將對全球經濟非常正面。」

與此同時，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三的國會證詞指出，在經濟沒有實質惡化的情況下，利率保持不變。

《Sevens Report Research》共同編輯 Tyler Richey 表示，「Fed 主席鮑爾和 OPEC 秘書長巴金多兩人對全球經濟的正面評論抵消了市場對貿易戰的擔憂。」

Richey 指出，「巴金多也提到，美國的產量成長不會像先前預期那樣高，這可以降低能源市場近幾個月面臨的關鍵阻力之一。」

「鮑爾和巴金多對於貿易協議的有利可能性也發表了微妙的評論，意味兩方拋出來的東西，沒有哪個是完全自過程中移除，但儘管如此，有鑑於這兩人代表的權力地位，市場仍良好回應了這兩人共同的樂觀看法。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 32 美分或 0.6%，收每桶 57.12 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 31 美分或 0.5%，收每桶 62.37 美元。

週三上漲的金額抵消了 WTI 和 Brent 原油週一和週二大多數下跌的金額。

美國 EIA 週三公布《短期能源前景報告》，該報告上修了對美國今明兩年原油產量和價格的預期。

EIA 預期今年美國原油產量 1229 萬桶 / 日，較 10 月時的預期數據上修 0.2%，EIA 也調升美國明年原油產量預期 0.9% 至 1329 萬 / 桶。

EIA 署長 Linda Capuano 表示，「美國仍走在今明兩年原油產量創新紀錄的軌道上。」

EIA 將 WTI 中質原油今年和明年的價格預期調升 3%，至各自為 56.45 美元和 54.6 美元；EIA 預期 Brent 原油今年價格上修至 63.59 美元，明年也上升至 60.10 美元。

由於川普演說沒有透露任何細節，在中美第一階段貿易協議的不確定性推動下，週三稍早原油價格走跌。

太陽全球投資的執行長 Mihir Kapadia 報告指出，「今年多數時候都是這樣，最初透露中美談判取得進展，接著希望又消退，衝擊原油市場。」

川普週三演說稱中美「重大的第一階段協議」可能即將展開，但前提是該交易必須有利美國工人和企業。

新聞報導表明，是否撤回關稅這一點仍是雙方談判的阻礙，

新聞報導表明，關於潛在關稅回落的爭議仍然是談判的障礙。據《華爾街日報》週三報導，援引知情人士消息，貿易談判針對採購農產品一點卡關。

與此同時，IEA 年度展望提到，2025 年後全球石油需求成長放緩，Kapadia 認為這奠定原油稍早不利基調。

OPEC 和 IEA 分別於週四和週五將公布月度報告。週三稍晚，API 將公布上週原油庫存報告，EIA 則將於週四公布，係因週一退休軍人節而延遲一日發布庫存報告。

S&P Global Platts 調查顯示，平均而言，分析師預期上週 (11/8 止) 美國原油供應量增加 100 萬桶、汽油庫存下降 170 萬桶、蒸餾油庫存減少 160 萬桶。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格上升 1.4%，收每加侖 1.6365 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.8%，收每加侖 1.9125 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.8%，收每百萬 Btu 2.60 美元。

EIA 在週三公布的月報預期，天然氣今年平均價格在每百萬 Btu 2.61 美元，較先前預期上升 1.6%，但明年的均價在 2.4 美元。