能源盤後—川普有說等於沒說 中美貿易進展沒新頭緒 原油連2日收低

週二 (12 日) 交易，原油期貨小幅下滑，為連續 2 日收低，係因美國川普總統發表演說，卻未提供任何與中美貿易談判進展相關、能推動市場動向見解的內容，而中美貿易談判一直是經濟成長和能源需求的驅動力。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，目前石油市場「很大程度上在區間波動，也許是在等待關稅跡象，或者在等待延遲的庫存數據。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 6 美分或 0.1%，收每桶 56.80 美元，擴大週一 0.7% 跌幅。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 12 美分或 0.2%，收每桶 62.06 美元，擴大週一 0.5% 跌幅。

美國川普總統週二在紐約經濟俱樂部發表演說，提到如果中美無法達成協議，美國將「大幅」提高對中國的關稅。

他也稱，中美貿易協議「隨時可能發生」，且第一階段的協議已經「結束」，但沒有提供中美簽訂協議的具體時間。

在該演說之前，外媒引述歐洲官員報導，川普有意推遲決定是否對歐盟進口的汽車和汽車零件加徵關稅的日子。

中、美、歐之間的國際貿易緊張局勢一直是原油價格的阻力，因為川普的進口關稅導致今年經濟成長放緩，同時原油供應量卻一直上升。

WTI 原油價格盤中高點達 57.55 美元，係因媒體報導，數據提供商 Genscape 報告，11 月 8 日止的當週，石油關鍵運輸點 Okla 庫欣市的原油庫存下降 120 萬桶。

投資者仍將觀察 API 和週三 EIA 的庫存報告，由於週一退伍軍人節假期，這兩份報告較平時推遲一日公布。

上週 EIA 公布美國原油庫存連續 2 週上升，11 月 1 日止的當週庫存增加 790 萬桶。

根據 IHS Markit 預期，11 月 8 日止的一週，原油庫存增加 110 萬桶、汽油庫存下降 100 萬桶、蒸餾油庫存下降 50 萬桶。

除了每週庫存報告，OPEC 也預計週四公布月報，IEA 月報則預計週五公布，接著 12 月 5 日至 6 日是關鍵的 OPEC + 會議，可能會談論是否擴大減產。

與此同時，上週末新聞報導指稱，伊朗總統 Hassan Rouhani 宣布該國發現一處新油田，含有 530 億桶原油，這將使伊朗探明的原油儲量增加約三分之一。

Steeves 表示，有鑑於美國當前的制裁，只要伊朗真的能將這些石油帶到市場，無論是從地底下挖上來或者是將其出口，伊朗新油田可能具有重大影響力。

目前為止，「美國的制裁仍阻止了伊朗處理這塊新油田的能力，或許後續局勢會改變。」

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