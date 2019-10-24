多空拉鋸！高盛：明年石油價格鎖在60美元區間

高盛週三 (23 日) 表示，如果能源市場一直缺乏「有意義」的衝擊，那麼明年 Brent 原油交易價格將會持續在每桶 60 美元區間交易。

高盛指出，最近幾週 Brent 原油期貨交易陷入拉鋸，一方面全球成長預期令人憂心，另一方面中東緊張局勢加劇。

儘管能源市場明顯冷淡，高盛仍預期基本面改善將引領未來幾個月油價上漲。

高盛分析師預測，由於美國生產商避險和近期運費上漲等不利因素，其年底邁向每桶 62 美元的預測會出現一些上行風險。

「儘管如此，在缺乏經濟成長或地緣政治局勢升級到有意義衝擊的情況下，我們預期 Brent 原油期貨價格 2020 年可能持續在每桶 60 美元左右交易。」

「OPEC 現行的減產協議和美國頁岩油鑽井活動放緩，這將與其他非 OPEC 產油國增加供應量，以及明年需求成長溫和相互抵銷。」

需求成長擔憂

今年 7 月，OPEC 與非 OPEC 成員同意將每日 120 萬桶的減產協議延長 9 個月，近日因明年需求成長疲弱，傳 OPEC 有意在 12 月的會議上討論擴大減產規模。

高盛調降今明兩年石油需求成長的預期，2019 年自先前估計的 125 萬桶 / 日調降至 95 萬桶 / 日，2020 年則自 145 萬桶 / 日下修至 125 萬桶 / 日。