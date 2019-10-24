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多空拉鋸！高盛：明年石油價格鎖在60美元區間

多空拉鋸！高盛：明年石油價格鎖在60美元區間(圖：AFP)
多空拉鋸！高盛：明年石油價格鎖在60美元區間(圖：AFP)

高盛週三 (23 日) 表示，如果能源市場一直缺乏「有意義」的衝擊，那麼明年 Brent 原油交易價格將會持續在每桶 60 美元區間交易。

高盛指出，最近幾週 Brent 原油期貨交易陷入拉鋸，一方面全球成長預期令人憂心，另一方面中東緊張局勢加劇。

儘管能源市場明顯冷淡，高盛仍預期基本面改善將引領未來幾個月油價上漲。

高盛分析師預測，由於美國生產商避險和近期運費上漲等不利因素，其年底邁向每桶 62 美元的預測會出現一些上行風險。

「儘管如此，在缺乏經濟成長或地緣政治局勢升級到有意義衝擊的情況下，我們預期 Brent 原油期貨價格 2020 年可能持續在每桶 60 美元左右交易。」

「OPEC 現行的減產協議和美國頁岩油鑽井活動放緩，這將與其他非 OPEC 產油國增加供應量，以及明年需求成長溫和相互抵銷。」

需求成長擔憂

今年 7 月，OPEC 與非 OPEC 成員同意將每日 120 萬桶的減產協議延長 9 個月，近日因明年需求成長疲弱，傳 OPEC 有意在 12 月的會議上討論擴大減產規模。

高盛調降今明兩年石油需求成長的預期，2019 年自先前估計的 125 萬桶 / 日調降至 95 萬桶 / 日，2020 年則自 145 萬桶 / 日下修至 125 萬桶 / 日。

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