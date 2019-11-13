盤前財經大事搶先讀2019年11月13日

今日操盤前瞻

南韓 10 月失業率

美國 10 月 CPI

紐西蘭央行利率決策

法說會：鴻海、廣達、美律、力旺、昭輝、力山、敦吉、敦泰、樺漢

股臨會：凱碩、羅昇

和泰車獲利暴衝 單季賺逾半個股本 全年 EPS 有望突破 20 元

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 公布第 3 季財報，獲利大暴衝，單季就賺超過半個股本，並創新高，稅後純益衝上 33 億元，年增 37.8%，每股純益 6.04 元；累計前 3 季稅後純益 88.51 億元，年增 15.5%，每股純益 16.2 元，法人樂觀看待，在新車銷售暢旺帶動下，今年和泰車有望首次賺達 2 個股本。閱讀全文...

精測明年 Q1 能見度高 VPC 將推升未來營運成長

精測 (6510-TW) 昨 (12) 日舉辦法說會，總經理黃水可表示，明年第 1 季在 5G 商轉加速推升下，訂單能見度高，且 VPC(垂直探針卡) 今年營收比重已達雙位數，預計明年需求將持續增加，可望成為明年主要成長動能。閱讀全文...

川普抱怨中國是騙子 威脅若未達協議將大幅提高關稅

美國總統川普週二 (12 日) 在紐約發表演說時警告，如果美中無法達成協議，將大幅提高對中國商品的關稅。川普重申中國「渴望」與美國達成貿易協議，雙方即將簽署第一階段協議，但他強調僅接受美國企業和工人有利的情況下才會簽署協議。閱讀全文...

〈上銀法說〉工具機景氣仍無好轉跡象 看好明年 Q1 後營運回溫

工具機大廠上銀 (2049-TW) 昨 (12) 日召開法說，上銀表示，目前各應用產業表現不盡相同，工具機產業景氣仍無好轉跡象，預估最快明年第 2 季後才可望觸底回溫。而上銀目前營運處谷底，但看好明年第 1 季後將逐步好轉，明年除新品發酵，產業轉型升級趨勢帶動下，營運將比今年「好很多」。閱讀全文...

〈分析〉美中貿易大戰之際 哪個亞洲經濟體更接近「下一個中國」？

隨著中美貿易戰爆發，亞洲哪個開發中國家可接棒中國的「世界工廠」王座的爭論，再次成為焦點。一份最新的報告顯示，印度及印尼可能是目前的領先者。閱讀全文...