〈神盾法說〉Q4客戶調整庫存營運低原先預期 仍看好長期動能

指紋辨識晶片大廠神盾 (6462-TW) 12 日舉辦法說會，財務長張家麒表示，第 4 季開始出貨給第 2 家中國客戶，但模組廠客戶為避免在年底前累積太多庫存、影響財報表現，拉貨態度較預期趨緩，第 4 季營運不如預期樂觀，但張家麒仍強調，此屬暫時性問題，不會有任何影響。

張家麒指出，第 4 季毛利率可望持穩上季，業績則受客戶調整庫存影響，不過，該拿到的訂單都有拿到，下半年導入機種數多於上半年，2020 上半年的機種也在研發中，因此長遠來看，營運動能仍強。

近期三星因採用超音波屏下指紋辨識出包，市場擔憂三星會改採 ToF (飛時測距) 3D 感測，取代屏下指紋辨識，張家麒認為，ToF 與屏下指紋辨識可相容，不會有所牴觸，採用 ToF 有三大挑戰，首先，ToF 成本高於光學式指紋辨識，平價機種導入不易，再者，ToF 感測模組需設置在手機上緣，無法迎合全屏趨勢，最後，砷化鎵產能有限，故難以取代光學式。

張家麒指出，非蘋陣營來看，超薄指紋辨識與現今解決方案皆由單指按壓，產品附加價值提升不大，故廠商採用態度兩極，超薄雖可省下電池空間，但使用的晶圓面積是光學式的 5-10 倍，成本與產能仍是較大的考驗。

相反地，大面積指紋辨識不受限單指觸壓，可雙指或多指，增加用戶體驗，廠商興趣度高；至於量產時程，神盾認為，超薄量產不會像光學式落後對手半年，預計最快今年底或明年第 1 季推出，而大面積指紋辨識的時程則較市場預期快。

至於 8 吋晶圓產能較緊，現有產能恐不足供應明年出貨量，神盾認為，會將部份產能移至 12 吋晶圓廠，但因明年仍以光學式為大宗，因此如何分配光學及超薄式指紋辨識產能，尚在評估。