華德動能獲住友商事參與私募 股價大漲逾25%

國內電動巴士廠商華德動能 (2237-TW) 董事會甫通過私募普通股定價相關事宜，日本住友商事以每股 25 元參與本次私募，預計總投資金額為 4.5 億日圓 (約新台幣 1.26 億元)，持股比例約 7%，激勵今 (13) 日股價早盤飆漲超過 30% 至 21.77 元，盤中漲幅在 25% 左右。

華德動能本次私募普通股對象是可以協助擴展全球業務行銷的策略投資人，而日本住友商事是初次參與華德動能私募，著眼於雙方合作電動巴士製造及服務，未來將持續在智能移動載具、汰役電池二次應用業務合作發展。

華德動能看好，全球電動巴士和智能載具市場在未來數年內將有突破性增長，未來透過日本住友商事的全球行銷服務據點，可進一步拓展全球市場。

華德動能是全球唯一採用六段電子自動變速箱的電動巴士廠商，並結合芬蘭設計東元電機生產的超高效能馬達，降低能耗並保有超高爬坡力及高速行駛能力，國產附加價值率超過 60%。

日本住友商事已參與投資日本國內最大的電動車充電基礎建設計畫、歐洲最大的停車場業者，已及北美最大的共享汽車營運業者，對電動商用車相關事業採取積極性發展。

華德動能上半年稅後純損 4800 萬元，已優於去年同期虧損 8300 萬元，每股純損 0.71 元；而今年前 10 月合併營收 1.59 億元，較去年同期微增 0.72%。