日本逾7成中小企業認為 須重新檢視「輕減稅率」制度

根據日本《NHK》週三 (13 日) 報導，有調查結果顯示，日本消費稅在今年 10 月調升後，在當地有 7 成以上的中小企業認為，需要重新檢視同時上路的「輕減稅率」來進行重新檢視。

日本政府自 2019 年 10 月 1 日起，將消費稅率由原本的 8% 調升至 10%。為減少對民生消費所造成的衝擊，日本政府也同時導入了輕減稅率制度。

所謂的輕減稅率，簡單來說，就是消費者在商家購買餐飲外帶時，就可享有 8% 的優惠稅率，與 10 月消費稅調漲前相同。但是如果選擇在店內食用的話，就必須支付 10% 的消費稅。另外，如果訂閱每週發行 2 次以上的報刊，也同樣只需支付 8% 消費稅。

然而在這些制度於今年 10 月上路後，有許多消費者在結帳時向店家表示外帶食用，只支付 8% 消費稅。結果結帳後卻在店內進行飲食，也在當地引發不少社會問題。對於消費者貪小便宜的行徑，有店家在用餐區內貼上警語進行柔性勸導，部分店家則是乾脆撤除店內桌椅，以防杜類似亂象發生。

日本逾 7 成中小企業認為 須重新檢視「輕減稅率」制度 (圖片：AFP)

在 NHK 報導中所提到的調查，是由日本中小企業主所組成的「中小企業家同友會全國協議會」在上月，針對日本全國 1 萬 4 千多家的中小企業所實施的調查，並得到 1300 多家企業的回答。

其中，在不包含酒類及外食的食品飲料方面，將稅率維持在 8% 的輕減稅率制度上，有 74.3% 認為有必要重新檢討，只有 14.1% 認為維持現狀即可。

關於認為有必要重新檢討的理由方面，店家們表示因為不同稅率的存在，造成收銀的手續繁雜，還有在每天結帳時需要多花費更多時間及精力等，舉出不少類似例子。

該協議會指出，不同的稅率設定，明顯對中小企業造成負擔，希望日本政府正視這樣的調查結果，在制度上進行重新檢視。