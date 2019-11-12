日本10月工具機訂單年減37.4% 連續13個月衰退

日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA) 在週二 (12 日)，公布了 2019 年 10 月的日本工具機訂單金額 (初值)，年減 37.4% 至今已連續 13 個月衰退。

國外需求年減 34.1% 至 540.18 億日圓，上 (9) 月比為年增 2.1%。

國內需求年減 42% 至 334.37 億日圓，上 (9) 月比為年減 27.4%。

與去年同期相較，外需、內需皆延續著衰退的走向。

另外 JMTBA 也在同 (12) 日，公布了截至 2019 年 10 月時的累計訂單金額，共達 1 兆 581.19 億日圓，年減 31.7%。

國外需求累計達 6335.93 億日圓，年減 30.6%。

國內需求累計達 4245.26 億日圓，年減 33.2%。

(圖片：翻攝自 JMTBA 官網)

日本工具機龍頭大廠發那科 (6954-JP)，在 10 月 28 日所公布的財報顯示。該公司 2019 財年 H1(4 ~ 9 月) 的純益，年減 51% 至 401 億日圓。在全年財測 (2020 年 3 月期) 方面，由於美中貿易戰等影響，以中國汽車製造業為主的工具機市場，因客戶在設備投資上的大幅衰退，預估公司全年純益將出現年減 62% 至 579 億日圓，較先前預測下修 24 億日圓。

發那科社長兼公司執行長的山口賢治，也在財報說明會上指出「中國客戶在投資方面抱持觀望態度，接單狀況不如預期」。對業績下修的理由作出說明。