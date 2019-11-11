日本9月核心機械訂單月減2.9% 官方事隔9月後下修看法

日本內閣府在週一 (11 日)，公布了 2019 年 9 月的機械訂單統計報告。作為民間設備投資先行指標的核心機械訂單 (去除船舶與電力)，月減 2.9%、年增 5.1% 至 8502 億日圓 (經季節性調整)，遜於市場預期的月增 0.9%。

(圖片：翻攝自日本內閣府官網)

日本 2019 年 9 月的機械訂單當中，製造業月減 5.2%，非製造業月增 2.6%。在民間需求方面，製造業連續 2 個月衰退，非製造業則出現近 3 個月來首度增長。

而若加入官方及海外需求，9 月機械訂單總額則是月減 18.7% 至 2 兆 1410 億日圓。

對於這樣的結果，日本內閣府認為工業景氣是在「好轉的動向中，出現原地踏步的跡象」，並下修日本工業景氣展望，而這也是日本內閣府自 2018 年 12 月以來，在相隔 9 個月的時間後，首度在判斷上進行下修。

日本內閣府的景氣統計部在說明中提到「大型案件減少，在邁入春天之後增加步調稍微偏緩」。

(圖片：翻攝自日本內閣府官網)

日本內閣府在同 (11) 日也發表了 2019 年 7 ~ 9 月期的單季統計，核心機械訂單較上季減少 3.5%。在下一季 (10 ~ 12 月) 的預測方面，預估將增加 3.5%。

機械訂單統計，是日本內閣府統計日本 280 家機械製造廠商，在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商在取得訂單後，約在半年後才會交貨，也因為被記入設備投資額當中，所以該項數據也成為設備投資的先行指標。