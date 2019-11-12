〈房產〉小宅經濟夯 雙北市20坪以下住宅交易比重逾1成

根據內政部不動產資訊平台最新統計，截至第 2 季止，全台設有戶籍的單身戶長共 128.1 萬人，相較 5 年前增加 14 萬人，成長 12.2%，若以各縣市來看，雙北市囊括前 2 名，而反映在地產交易上，近一年來雙北市 20 坪以下住宅交易比重，都達 1 成以上。

依此統計顯示，至今年第 2 季止，新北市單身戶長最多，達 25.7 萬人，台北市則以 18.5 萬人居次，房仲業者表示，現在不婚、不生的單身貴族愈來愈多，隨著人口結構消長變化，家庭戶量日趨減少，將牽動消費、房地產的型態改變，單身時代來臨推升的「單身經濟」不容小覷。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，近一年實價登錄資料發現，台北市 20 坪以下的交易占比為 19.3%，新北市則有 10.8%，皆有 1 成以上的交易占比，顯示小宅需求不小。

謝志傑指出，以台北市來看，20 坪以下的小宅以中山區、萬華區與北投區名列前三名，中山區合計一房一廳的套房與二房的電梯大樓就占了超過 9 成，顯示套房與小二房的電梯大樓是中山區主流產品，林森北路、新生北路、南京東路二段、中山北路一、二段等都是熱門交易路段，尤其集中於中山國小站、松江南京站與中山站周邊；

萬華區因開發較早，公寓產品供給量不小，小宅交易以套房與公寓交易占比為主，套房主要鄰近捷運西門站為主，而公寓產品則是在捷運龍山寺站與萬大線加蚋站周邊居多，因有交通便利優勢，加上周邊生活機能完善，吸引單身族群進駐。

至於北投區，套房產品占比高達 62.7%，素有「溫泉鄉」之稱的北投區，溫泉小宅交易夯，捷運新北投站周邊的溫泉路、泉源路、光明路與中和街為熱門交易路段，而鄰近捷運石牌站周邊的石牌路二段也是小宅的交易熱點，謝志傑補充，單身族群多半仰賴大眾運輸系統，因此鄰近捷運站周邊的物件相對吸引單身族群的目光，同時也讓建商積極在捷運站周邊發展出不少套房產品，這也是中山區與北投區以套房交易為主的原因。