〈房產〉全台10月六都建物移轉棟數年增13% 北高都衰退

全台六大都會區今 (1) 日公布 2019 年 10 月「建物買賣移轉棟數」，其中交易量最大為新北市 5576 戶，月增 12.9%，年增 18.5%；而台北市交易量較去年同月出現 4.8% 的衰退，六都前 10 月交易量合計為 2 萬 1453 戶，年增率 12.7%。

合計前 10 全台六都前 10 月交易量為 18.99 萬戶，年增 8.1%，前 10 月高雄市交易量 3 萬 1086 萬戶，年成長 12.5% 幅度最高。

永慶房屋業管部謝志傑經理指出，10 月全台六都買賣移轉棟數平均月增 19.8%，其中台北市月增 9.1%，新北市月增 12.9%，桃園市月增 17.3%，台中市月增 44.9%，台南市月增 17.8%，高雄市月增 16.1%。10 月買賣移轉棟數反應 9 月市況，由於民俗月造成上月基期較低，使六都交易量都呈現成長的情況。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，9 月因颱風與中秋節天數較少等關係，工作天數較 10 月減少約 3 天，都會影響地政機關辦理移轉登記程序的時間，且部分區域新成屋完工交屋，拉高買賣移轉戶數，而市場買氣持續回流，因此看到 10 月買賣移轉戶數明顯優於 9 月與去年同期。

就各區域來看，台北市 10 月交易量為 2370 棟，月增 9.1%，但與去年同期相比則減少 4.8%。謝志傑說明，台北市 10 月份交易量與六都其他縣市相比較不突出，甚至較去年小幅衰退，顯示買賣雙方對於價格的認知仍有差距，使交易量難有顯著的成長。

新北市 10 月交易量為 5576 棟，月增 12.9%，年增 18.5%，交易量前三名的行政區分別為板橋區、新莊區及淡水區，謝志傑說明，該 3 個區域皆有部分新屋交屋，其中以板橋區的「江翠 Park」交屋 213 件最多，若是排除掉新屋交屋的部分，仍是呈現成長的狀態，整體而言新北市的交易量仍有回溫趨勢。

台中市 10 月交易量為 4563 棟，月增 44.9%，年增 12.8%，謝志傑表示，台中市 10 月交易量創今年以來新高，也是六都中表現最佳的都會區。其中以南屯區交易 873 件最多，較上月增加 544 件，推測可能是為精機園區所設置的勞工住宅「新業宜家」交屋所致；而交易量成長次高的為西屯區，較上月成長 245 件，推測為「惠宇觀市政」交屋導致。此外，豐原區及沙鹿區的交易量也分別成長 191 件及 142 件，推測是「富宇豐景」及「帝堡 NO.18」交屋，整體來看，10 月大量的新屋交屋挹注了台中市的交易量大幅成長。

高雄市 10 月交易量為 3088 棟，月增 16.1%，年減 3.3%。高雄市與台北市都是六都中 10 月交易量年減的縣市，但主因是去年 10 月交易量基期較高所致，若以 1-10 月交易量來看，年增率 12.5% 仍是六都中交易量增長最多的縣市。

今年前 10 月全台六大都會區買賣移轉棟數年增 8.1%，六都會區都較去年同期成長，台北市年增 0.8%，新北市年增 4.4%，桃園市年增 12.0%，台中市年增 10.0%，台南市年增 10.0%，高雄市年增 12.5%，謝志傑說明，六大都會區交易表現皆較去年熱絡，桃園以南的區域皆有一成以上的成長率，但雙北市成長幅度僅呈現微溫的狀態，顯示雙北市買賣雙方在多空消息交錯的情況下，對於價格認知仍有落差，尤以台北市較為明顯。