〈房產〉北台預售及新成屋供給量下滑 年底前新建案市場可能缺乏激情

代表北台灣新建案市況的住展風向球，10 月總分落至 35.4 分，較 9 月 37.2 分減少 1.8 分，連續 8 個月亮出黃藍燈；其中風向球六大觀察指標中，預售屋供給、新成屋供給等兩項分數都下滑，年底前北台灣新建案市場可能缺乏激情。

住展企研室經理何世昌表示，雖然風向球分數稍有下降，相對來看，北台灣新建案市場已連續 8 個月擺脫藍燈，顯示房市仍處於復甦軌道上，唯需注意來人量下滑問題，年底前新建案市場可能難有激情。

住展統計顯示，10 月預售屋建案推案量接近 8 百億元，雖然比 9 月減逾百餘億元，但仍然是今年來相對大量。而在 10 月新成屋新釋出的供給量不到 700 戶，比 9 月銳減逾半，單一案量達 15 億以上的指標案為日勝生 (2547-TW) 台北市 - 大同「超 ‧ 站 S」一案。

何世昌分析，不管成屋或者預售，10 月釋出的大樓建案，有超過 8 成是 20-50 坪的戶型，顯示即使房市持續復甦，大多數建商仍不敢冒險，規劃產品相當保守。

但新竹縣寶山鄉的狀況卻截然不同。由於「房市救世主」台積電 (2330-TW) 擴建案環評過關，讓寶山這個好幾年都看不到一件新建案的地方，出現北台灣今年來最大規模的透天建案「有謙家園」，戶數高達 400 多戶，台積電對房地產的影響之鉅可見一斑。