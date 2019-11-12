「世界明珠」開工  祝文宇：未來房價上看300萬元

鉅亨網記者張瑞傑 2019年11月12號16點7分

台北市東區門戶計畫中最受矚目的千億開發案「世界明珠」昨日動工，全案預估工程預算達 160 億造價；負責銷售的甲桂林廣告董事長祝文宇直言，對比信義計畫區的房價與開發腹地，南港所擁有的大面積與百萬元單價的優勢是台北市中心絕無僅有的條件，「我們有信心在 4 年完工後，房價有機會上看 300 萬元單價。」

歷經 10 年都市計畫審查通過的「世界明珠」，將開發規劃 2 棟頂級辦公大樓與商場、6 棟住宅大樓，總銷上看 1000 億元。住宅部分規劃最小 100 坪、最大 250 坪，目前採取預約早鳥價 120 至 130 萬元單價，總價 1.8 億元起跳。世界明珠案目前採潛銷的方式，預計明年 5~6 月正式銷售，接待中心 2020 年 5 月落成，接待暫時將由興安街銷售中心負責。此外，全案不僅賣給台灣人，也放眼全球的華人，預計將在香港、上海、洛杉磯、溫哥華等地成立辦公室進行銷售。

再者，身為南港地區指標案，「世界明珠」日前引起國際知名的 Discovery 頻道關注，繼台北 101、台中國家歌劇院拍攝全球建築奇觀後，首次將鏡頭對準與人類最相關的「住宅」，並將以《打造未來都市》為主題，耗費 4 年時間，完整記錄「世界明珠」從無到有過程，見證一座住宅如何挑戰台灣建築最高標，暨符合綠建築又做到核電廠防震等級。