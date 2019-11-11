台版舊金山在淡水  「耘萃」擁公園享捷運 

擁有好山好水的淡海新市鎮，在捷運輕軌綠山線完工後，完整將賣場、影城、公園導入至得天獨厚的「山、海、河」景觀之中，讓該區成為雙北最具舊金山風情的新興重劃區；「耘翠」位於公七公園第一排、鄰近捷運輕軌綠山線、藍海線交會站，地段價值堪比台北市忠孝復興站，未來增值潛力高，目前每坪 2 字頭的房價，受到不少首購、首換青睞。

捷運輕軌濱海沙崙站是綠山、藍海線交會站，地段價值高。（圖 / 鉅亨網資料庫）

專案副理蘇育民表示，「耘萃」走路散步大約 2 分鐘即可到達公車站牌、散步 3、4 分鐘就可轉乘濱海沙崙雙輕軌捷運站；加上萬坪公七公園的綠意條件，在當地來說可說十分稀有。本案採取戴雲發工法、針對結構再加強，提高耐震度與安全性，「在這個基礎上、我們做到戶戶樑柱外露，讓室內空間更完整，也是目前淡海新市鎮中，同區段唯一做到的住宅案。」

3 房宅有景觀有保固 同區段唯一 10 年防水保固

除了地段好，建商同樣兼顧品質保證；全案用「一次購足買 3 房」的規劃，在景觀之外規劃有女屋主最重視的衣帽間，放大尺度的規劃，強調是同區段內品質最佳的住宅案，包括主力產品 A1、A2 戶型，37 至 39 坪的 3 房。其中 A1 戶擁有大玄關，前陽台面對著公七公園，2 樓以上的陽台可眺望海景；另外，主臥預留有衣帽間、以及主衛浴附設有浴缸。

再者，本案也延續了「詠萃」1 期的住宅服務特色，「耘萃」一樣提供 10 年防水、另外有連續 8 年，每年室內的粉刷保固，也跳脫出同區段中、只有做到防水 1 至 3 年的限制。