HCM Capital李仁杰：預計中國央行將在2-3個月內 推出數位貨幣

由鴻海所支持的創投公司、HCM Capital 管理合夥人李仁杰 (Jack Lee)，週一 (11 日) 接受 CNBC 採訪時表示，中國可能會在未來 2-3 個月，推出央行發行的數位貨幣。

李仁杰表示，中國人民銀行已經開發了一套框架，稱為「數位貨幣電子支付 (DCEP)」，使央行能夠透過支付寶和微信支付，向商業銀行和第三方支付網路發行數位貨幣。

李仁杰說：「因此，他們已經準備好所有系統和網路。我認為很快就會出現，可能是未來 2-3 個月內。」

李仁杰指出，一開始推出，只會是實驗性的，不會完全取代實體貨幣。人民銀行已經通過鈔票上的序列號追蹤現金流動已有 10 年了，而區塊鏈只會加強這種監督。

李仁杰表示，中國之所以開發 DCEP 系統，是因為本地已經擁有非常強大的第三方支付網路，例如支付寶和微信支付，可以用來將 CBDC 更快地分發給消費者。上個月，中國還通過了一項新的加密法規，這可能為即將到來的數位貨幣奠定基礎。

幾位專家警告，虛擬貨幣可能會增加欺詐的風險，特別是洗錢和恐怖主義融資，但是許多政府尚未找到應對的方法。

瑞士國際國際財務大臣 Daniela Stoffel 表示，若中國數位貨幣如預期推出，可能會促使世界各地的主管部門，決定如何使用和監管此類技術。

她還表示，監管機構應向區塊鏈初創企業伸出援手，以指導他們了解什麼是需要的、什麼是可行的、什麼是禁止的，在她看來，區塊鏈技術仍然存在其問題，主要涉及洗錢問題需要解決。