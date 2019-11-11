中國10月份新增貸款、社融超預期下跌 貸款增長創2017年新低

中國人行 (PBoC) 週一 (11 日) 發布數據顯示，10 月份新增人民幣貸款為 6613 億元，低於市場預期的 8000 億元；社會融資規模增量為 6189 億元人民幣，遜於預期的 1 兆元；M2 年增率為 8.4%，符合市場預期。

中國人行稱，受到貸款需求疲軟與季節性因素影響，本月向非金融公司提供的中長期貸款創下今年新低，10 月貸款增長更創下 2017 年來最低水平，顯示人行計劃透過貸款來支撐經濟的努力成效有限。

中國 10 月信貸增長創下 2017 年來最低水平 (圖：Bloomberg)

10 月份貸款和社融增量均超預期下跌，扣除季節性因素後，分析師指出，10 月新增貸款規模仍然偏弱，而社融增長方面，市場分析，由於地方專項債發行接近尾聲，表外融資整體仍呈小幅負增長態勢，拖累社融增長。

彭博經濟學家表示，信貸數據隨著製造業部門的收縮而加劇疲軟，深化了我們對人行的降準預期。

中國此前發佈之 10 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 持續低迷，除低於前值外更連續六個月收縮，為 2 月份觸及 49.2 以來的最低水準。

此外，中國 10 月進、出口數據也持續衰退，不過降幅已雙雙收窄，優於市場預期；10 月 CPI 年增率達 3.8%，通膨高於預期，工業品出廠價 (PPI) 年增率降幅則擴大至 - 1.6%，顯示通縮壓力進一步加大。

中國人行本月初進行甫人民幣 4000 億元中期借貸便利例 (MLF) 操作，將 1 年期 MLF 利率下調至 3.25%，中國中信固收指出，在第三季經濟放緩壓力大的情況下，適度的寬鬆貨幣政策有助於支撐實體經濟，同時提振市場信心。

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