美股盤後 — 雙 11 全球買買買！美中貿易不確性 三大指數跌跌跌

週一 (11 日) 美中貿易不確定持續存在，香港抗議活動升級，全球市場低氣壓蔓延，美股主要指數普遍收低。

受益於蘋果與波音漲幅，道瓊小幅收高，穩站 27000 關卡上方。標普隨公用事業與能源類股領跌，連續三個交易日揚升止步。思科與高通股票評級遭下調，拖累那指與費半指數下滑。

週一 (11 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數下跌 6.07 點，或 0.20%，收 3087.01 點。

那斯達克指數下跌 11.03 點，或 0.13%，收 8464.28 點。

美股道瓊指數上漲 10.25 點，或 0.04%，收 27691.49 點。

費城半導體指數下跌 9.19 點，或 0.53%，收 1727.59 點。

標普 11 大板塊僅 3 個板塊上揚，房地產漲幅最高 (0.22%)，其次為工業 (0.07%) 與資訊科技 (0.06%) 板塊。公用事業 (0.68%) 領跌，再來是能源 (0.56%) 與醫療保健 (0.41%) 板塊。(圖片：Finviz)

基於宏觀環境放緩，投行 Piper Jaffray 調降思科評級至「中性」，其股價下滑 1.49%，連帶拖累科技股高佔比的那斯達克走低。

尖牙股漲跌互見。Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.82%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.79%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.90%；臉書 (FB-US) 下跌 0.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.80%。

費半指數隨高通領跌走低。摩根士丹利將高通 (QCOM-US) 股票評級從「增持」(Overweight) 降至中立 (Equal weight)。高通自上周觸及 52 週高點後，其股價下滑 2.33% 至每股 91.84 美元。

美光科技 (MU-US) 下滑 1.97%；微晶片科技 (MCHP-US) 下滑 1.70%；德州儀器 (TXN-US) 下滑 1.69%。

台股 ADR 普跌。聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 下滑 0.20%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.19%。

金融股齊聲走低，花旗 (C-US) 下滑 0.66%；美國銀行 (BAC-US) 下滑 0.21%；富國銀行 (WFC-US) 下滑 0.092%；摩根大通 (JPM-US) 下滑 0.36%。

焦點個股方面，2019 年阿里巴巴「天貓雙 11 全球狂歡節」開跑，花費 16 小時 31 分 12 秒打破去年全天成交金額 2135 億人民幣，首日以 2684 億人民幣作收，再創新高紀錄。

然而，全球買氣並未反映在其股價上，阿里巴巴 (BABA-US) 週一股價下滑 0.24% 至每股 186.71 美元，京東 (JD-US) 亦小幅下滑 0.060%。

波音 (BA-US) 週一公布，美國聯邦航空總署 (FAA) 將在未來幾周內解除波音 737 MAX 禁飛令，預測 12 月恢復交付 737 Max 系列客機，明年一月恢復商航，此消息激勵其股價大漲 4.68% 至每股 366.96 美元，創 10 月 17 日以來新高。

美國最大醫藥零售商 Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 計畫私有化，週一其股價大漲 5.08% 至每股 62.25 美元。

華爾街分析

週一美中幾乎沒有更新貿易消息，華爾街持續對美中貿易協議的不確定性感到擔憂，美國總統川普上周表示，美國尚未同意取消關稅。中國正經歷 57 年來最糟糕的一年。他們的供應鏈像雞蛋一樣破裂，(這使) 他們想達成協議。

紐約梅隆 (BNY Mellon) 旗下 Lockwood Advisors 投資長 Matt Forester 說：「我認為市場一直在等待有關貿易談判的任何具體訊息，我們需要更多關於最終貿易文本結構和簽約時間的具體資訊，但與此同時，我們正在利用零碎的資訊。」

市場參與者亦關注最新香港示威抗議活動，據報導香港警察向多位示威抗議者開槍，其中一人情況危急。香港股市大幅下跌，隔夜恆生指數下跌 2.6%。

美股在上週屢創新高。Miller Tabak 股票策略師 Matt Maley 表示：「在股市強勁反彈擺脫 8 月低點後，許多全球股市短期內出現買超現象。」

Matt Maley 表示：「如果這些市場花時間應對短期超買狀況，認真以此作為長期向上突破的基礎，對這些市場來說這是健康的。」