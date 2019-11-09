川普尚未同意取消關稅 中國官媒最新回應：不撤就沒法簽約

中國商務部週四 (7 日) 透露，美中兩國已同意隨協議進展、「分階段」取消對彼此商品加徵的關稅，週五 (8 日) 美國總統川普表態，他尚未同意取消關稅，對此中國官媒喊話，美方沒取消關稅，就沒法簽署階段協議。

隨著多家外媒週四競相引用消息人士釋出多空消息的報導後，向來以「關稅人」自居的川普終於表態，他週五表示：「中方希望取消部分關稅而不是全部關稅，因為他們知道我不會答應。」「我尚未同意任何 (取消關稅的) 事情。」

(圖片：翻攝胡錫進推特)

中國官媒《環球時報》總編胡錫進回應：「川普所言並不符合市場期待，他稱美國尚未同意取消關稅並非是全然的否認。但 (中方) 可以肯定的是，如果不降低關稅，就不會有第一階段的協議。。」

白宮高級顧問 Kellyanne Conway 週四稱，川普「急於」簽署該項協議。川普週五則直言：「坦白說，中國比我還要更迫切達成協議。」川普週五表示：「我現在很高興。我們將獲得數十億美元的關稅收入。」

根據美國財政部數據，截至 9 月份的 12 個月中，美國總計徵收超過 700 億美元的關稅，這個數字約是貿易戰前關稅收入的兩倍。

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週四表示，撤不撤關稅是川普總統說了算，唯一能做出此決定的只有川普，就這麼簡單。如果川普沒這麼說，就不用相信這件事。

市場人士認為，目前川普尚未決定是否要撤銷對中關稅，美中想達成第一階段協議仍是未知數。