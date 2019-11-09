亞特蘭大Fed分行行長：經濟有起色 不贊成10月份降息

週五 (8 日) 亞特蘭大 Fed 分行行長 Raphael Bostic 稱，他其實並不贊成聯準會 (Fed) 在十月份降息 1 碼的決定，並宣稱今年 Fed 的兩度降息已足夠支持經濟起飛至 2020 年。

Bostic 在接受彭博採訪時表示，聯準會今年已經降息兩次，他認為央行應該任由美國經濟發展一段時間後，看看降息後的效果後，再做出決定。

亞特蘭大 Fed 分行行長 (圖片: MarketWatch)

「過去的一年內，我縮收集到的資訊調查顯示，商業景況一直很穩定，消費者市場也相當穩健，公司營收、獲利皆有增長，我認為聯準應該維持基準利率不變」Bostic 說道。

他聲稱聯準會在兩度降息後，原先預計低利率能至少維持到 2020 年。

Bostic 不是今年聯準會設定基準利率的表決成員之一，但預計他將在 2021 年再次投票，他再次強調他不認為低利率可能引發經濟過熱。

目前聯準會基準利率落在 1.5% 至 1.75% 的範圍內。Bostic 指出，接下來的降息空間更加減縮，萬一面對下一波經濟衰退，Fed 應該很難再調降利率。

Bostic 在接受福克斯商業網採訪時表示，他預計四季度 GDP 增長率將降至 1.5% 至 1.75%，而第三季度為 1.9%，估計年增率將達 2.1%。

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