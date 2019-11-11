紀錄持續刷新 雙11銷售額突破人民幣2135億美元

2019 年雙 11 購物狂潮還未結束，阿里巴巴 (BABA-US) 的活動銷售額已再次締造紀錄，雙 11 銷售額於當地時間下午 4 時 31 分正式突破人民幣 2135 億元大關，銷售額持續推升，將這項年度購物盛事的紀錄推向 11 年新高。

今年雙 11 光棍節活動開場頻頻報喜，總共只花 96 秒，成交額便突破人民幣 100 億元，較去年減少 29 秒，且銷售不到一個半小時便突破 2016 年的雙 11 總銷售額，包含蘋果 (AAPL-US)、Loreal 和 Uniqlo 在內等 84 個品牌在第一個小時內銷售額均突破人民幣 1 億元。

銷售數字相當於最新一季美國競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 線上商店銷售額的 80％以上，與去年雙 11 購物節上阿里巴巴電子商務平台的收入相當。

為了促進銷售，阿里巴巴表示，今年擴大了活動的折扣商品數量，並透過平台進行直播來刺激商品銷售，顯示即時串流媒體已成為中國電子商務的購物體驗中，不可或缺的關鍵組成。

阿里巴巴 (BABA-US) 表示，雙 11 活動期間，天貓平台有半數以上用戶使用即時串流媒體銷售產品，根據統計，藉由直播帶來的銷售額於當地時間上午 8.55，超過人民幣 100 億元。

此外，該公司表示，相較於去年，今年更加著重於一、二線城市以外之促銷活動，預計今年將有超過 5 億用戶於平台進行購買，較去年增加約 1 億人。

天貓 (Tmall) 進出口事業群總經理劉鵬表示，今年年輕族群的消費力有所提升，在天貓的電商平台中有超過 55% 消費者為 90 後，年輕一代的消費潛力不容小覷。

不過也有分析師認為，近年來中國經濟增長面臨歷史低點，中國電子商務產業發展恐因此走緩，今年雙 11 的銷售增長可能較去年有所下滑。

根據相關數據，2018 年活動銷售額年增 27％，創下該活動發展 10 年來的最低水平。中信證券則預測今年銷售額年增可能介於 20-25％區間。