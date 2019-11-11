〈稅收統計〉10月台股回溫證交稅收年增逾1成 惟今年仍短徵

10 月股市成交量回溫，帶動證交稅收回升，單月稅收實徵淨額 86 億元，較去年同期增加 9 億元、年增幅 11.5%；儘管如此，台股今年成交量仍低於去年，前 10 月證交稅收 733 億元，較去年同期減少 136 億元、年減 15.7%。

財政部統計處今 (11) 日公布最新稅收統計，統計處副處長陳玉豐表示，10 月台股單日平均成交量回升至 1574 億元，挹注單月稅收增加，但前 10 月單日平均成交量約 1380 億元，仍低於去年同期日均量 1591 億元，受成交量能不振影響，今年證交稅收勢必低於年度預算數。

觀察整體稅收概況，在營所稅、土增稅與遺產稅增加挹注下，10 月稅收實徵淨額共 2466 億元，較去年同期增加 514 億元、年增幅 26.4%；累計前 10 月實徵淨額共 2.11 兆元，年增幅 3%。

觀察主要稅目稅收表現，以營所稅表現相對亮眼，單月稅收 1595 億元，較去年同期增加 3 成，前 10 月營所稅收共 6326 億元，年增幅 13.2%，主要與營所稅率調升有關，加上暫繳申報期限適逢颱風假延後至 10 月，進而帶動稅收增加。

綜所稅 10 月實徵淨額共 313 億元，較去年同期增加 87 億元、年增幅 38.7%，主要與盈餘分配所得扣繳款增加有關，但前 10 月實徵淨額共 4602 億元，較去年同期減少 1.2%，主因與所得稅制優化方案調高扣除額有關，導致申報稅額減少、退稅額增加有關。

貨物稅部份，單月實徵淨額 150 億元，較去年同期減少 1 億元，其中油氣類因生產設備歲修導致單月稅收減少 70 億元、年減 15.5%，但因車輛貨物稅 69 億元，較去年同期大增 3 成，兩者相互抵消導致單月稅收較去年同期微幅減少。

整體而言，今年稅收雖有綜所稅、貨物稅與證交稅縮水等負面因素影響，但所幸營所稅與遺產稅稅收增加，加上台商回流帶動不動產交易增溫，帶動土增稅增加，預估今年稅收仍可較年度預算數多，預估約可增加 300~500 億元不等。