傳統旺季、台商回流帶動景氣 7成上班族願投身製造業

儘管台經院公布 9 月製造業景氣燈號維持代表衰退的藍燈，不過已連續 2 個月上揚，加上下半年是傳統旺季，台商回流將持續帶動景氣升溫；根據人力銀行調查，有 7 成上班族願投身製造業，主要原因為工作機會多、薪水好及福利佳。

根據 1111 人力銀行調查，有 7 成上班族與製造業有淵源，其中包含目前從事製造業 (33.6%)、曾經從事製造業 (20.6%)，以及想要投入製造業 (15.4%)。整體而言，上班族想投入製造業的原因包括工作機會多、薪水相對較好、員工福利好以及離家 / 學校近等。

人力銀行進一步交叉分析，想要轉戰製造業的比例最高的分別是百貨販售、民生服務以及資訊科技業的上班族。

調查也發現，有意進入製造業的上班族，為了跨入產業願意提前做的準備包括累積相關經驗、提升專業技能、考取專業證照 / 證書以及精進外語能力。而在製造業最令上班族羨慕的特有福利則包括有績效獎金、豐厚年終、分紅配股、國內外旅遊補助與健康檢查。

人力銀行職涯發展中心總經理李大華表示，儘管美中貿易戰膠著，讓製造業在上半年受到景氣波及，但下半年是傳統的生產旺季，也是歐美消費性產品的出貨高峰，包括 AI 人工智慧及 5G 等新科技應用，加上近期台商回台投資擴增產能，讓製造業景氣可望在明年度止跌回穩。

根據工研院預估，2020 年製造業產值將達到 19.18 兆元，成長率 1.28%，製造業有機會翻轉上半年成長減速的陰霾。