對DRAM後市保守？三星電子、SK海力士計劃減緩2020年半導體投資

據韓媒《Business korea》報導，記憶體大廠三星電子、SK 海力士近期的投資計劃將轉趨保守，暗示著對於 2020 年上半年的 DRAM 後市仍是保守看待，儘管 5G 可能提振 DRAM 需求，但伺服器的 DRAM 需求仍估計表現較為疲軟。

《Business korea》引述業內人士指出，三星於近期暗示將減少投資，主要是因為在記憶體價格持續走弱的情況下，增加投資只會導致記憶體價格進一步下跌。上個月，8Gb DDR4 DRAM 晶片的價格來到每單位 2.81 美元，相較上月下降了 4.42%。

三星電子最近宣布，由於與記憶體需求相關的不確定性仍在持續，該公司的供應和投資將隨著市場狀況而變得更具彈性，然而據業內消息人士稱，其提到的彈性實際上便意味著投資的減少。

同樣的，SK 海力士也於近日表示，針對 DRAM 產量、NAND 閃存記憶體之產量和投資將在 2020 年減少。 NAND 閃存的利潤率不及 DRAM 晶片，且其價格在今年上半年也跌至了接近損益平衡點。記憶晶片製造商目前預計，如果 DRAM 晶片的價格沒有反彈，利潤將無法增加。

三星電子還表示，該公司今年第四季大部分的資本支出為 12.2 兆韓元，將用於與記憶晶片相關的基礎設施而非生產設施和設備，此意味著半導體設備的投資將不會顯著增加。

三星電子目前正透過利用第二代 10 奈米級製程取代第一代 10 奈米級製程，並將其某些 DRAM 生產設備用於 CMOS 感光元件，藉此調整該公司的整體產出。 SK 海力士也將減少 DRAM 產量並提高 CMOS 感光元件。

中國手機及雲端計算公司於近期增加了 DRAM 的購買量，也意味著需求可能會在 2020 年上半年出現下降趨勢。對此三星電子也表示，DRAM 的出貨量在今年第三季成長了 30% 以上，然而在下一季將成長不到 10%。

SK 海力士表示，與 5G 相關的手機 DRAM 業務比率相比，明年其伺服器 DRAM 業務比率將下降。

多數的 DRAM 晶片製造商，用於手機用途的產品約佔銷售額的 35% 至 40%，用於伺服器的產品約佔銷售額的 30% 至 40%，而後者的價格較高。

未來預期在伺服器 DRAM 市場復甦時，記憶晶片製造商的表現也將獲得改善。