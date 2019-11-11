今年前10月 南韓電動車出口暴增103.3%！

《韓聯社》週一 (11 日) 報導。雖然南韓的各家汽車製造廠，目前都為了汽車出口的成長問題所煩惱，不過電動車 (EV) 的出口表現則是一枝獨秀。根據南韓產業通商資源部及南韓貿易協會等的統計數據，2019 年 1-10 月的電動車出口額達 25.66 億美元，較去年同期增加 103.3%。這樣的結果，相較於同期汽車整體出口額的年增 6.7% 成長率，更形成了驚人對比。

南韓的電動車出口金額，在截至 2019 年 10 月，已連續 33 個月優於去年同期。

上月南韓的電動車出口，占該國汽車整體出口的 9.2%。較 2018 全年平均的 4.4% 還要來的高。

2019 前 10 月 南韓電動車出口額暴增 103.3%！(圖片：AFP)

若照著這樣的成長態勢持續下去，今年南韓全年的電動車出口金額，可望首度突破 30 億美元。而南韓在去年 2018 年的電動車出口金額，則是首度突破了 10 億美元關卡，達到 18.02 億美元。

南韓政府的相關人士表示「主要由於在基礎建設方面做得相當完善的美國，還有歐盟各國對於電動車的需求持續增加，帶動電動車出口市場持續擴張」。另外也提到電動車對於「去年出現萎縮 (年減 1.9%) 的汽車出口表現，於今年再度轉正也作出貢獻」，就相關情形作出說明。

另外根據資料顯示，在電動車的帶動下，南韓的電池出口也在今年前 10 月成長了 4.6% 至 61.9 億美元。