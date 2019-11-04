記憶體市場：NAND Flash漲幅創兩年半新高 DRAM跌勢趨緩

根據《BusinessKorea》報導，半導體記憶體的價格正逐漸趨於穩定，NAND Flash 的價格正面臨自 2017 年 3 月以來的最大漲幅，而 DRAM 價格跌勢則獲得趨緩。

調研機構 DRAMeXchange 表示，NAND Flash 相關的 128GB MLC 產品價格為 4.31 美元，較一個月前上漲了 4.87%，NAND 價格曾連續在 7 月及 8 月反彈，並在 9 月回落，而近期又再次上漲。

NAND 十月份的價格漲幅是自 2017 年 3 月以來的最高水平，2017 年時記憶體市場相當繁榮，NAND 價格上漲了 13.87%，並在該年 8 月底達到高峰。

另外，在過去兩個月內 DRAM 價格仍處於低迷狀態。 用於個人電腦的 DDR4 8 GB DRAM 產品價格平均為 2.81 美元，較上月下跌 4.42%。 而與 7 月底的 11.18% 和 6 月底的 11.73% 相比，降幅已明顯縮小。

由於市場仍存在不確定性，以及美中貿易衝突導致的全球經濟衰退，專家對未來幾個月記憶體市場的走向較為謹慎，然而，隨著 5G 網路時代的到來，預計明年對存記憶體晶片的需求將會有所提升。