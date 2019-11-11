中國汽車銷售連16個月下滑 10月銷量年減4%

中國汽車工業協會 (中汽協) 週一 (11 日) 公布數據顯示，10 月中國汽車銷量年減 4%，為連續第 16 個月下滑，新能源汽車也見到連續 4 個月的銷量減少。

在經濟增長放緩，以及與美國的貿易戰加劇的背景下，中國的汽車銷售自 2018 年起走弱，並在去年出現自 1990 年代以來，首度汽車年度銷售下滑。至今年情況仍未轉好，10 月的 4% 銷售下滑之前，9 月份為年減 5.2%，8 月為年減 6.9%。

中汽協指出，在乘用車領域，10 月共售出新車 192.8 萬輛，較上月減少 0.2%，年減幅度 5.8%；汽車銷量年減 4%，報 228 萬輛；新能源汽車銷量年減 45.6%。

合資品牌本月日系合資車企表現亮眼，美系合資車卻持續下挫。日系東風本田、廣汽豐田、東風日產都出現單月成長，東風本田和廣汽豐田今年以來年增幅度甚至高達 23.3% 和 16.5%，美系的上汽通用、長安福特 10 月下跌 25.3% 和 31.8%，累計年跌幅也達 16.2% 和 56.1%。

新能源車銷售表現更糟，中汽協表示，新能源汽車的銷量在 9 月份下挫 33% 之後，10 月份下降幅度擴大至 45.6%。去年，即使整體汽車市場萎縮，新能源汽車的銷售額也增長了近 62%。

新能源汽車包括插電式混合動力車、純電動汽車以及由氫燃料電池供電的汽車。中國過去以來一直支持新能源汽車，不過今年削減了對新能源汽車的補貼，這使汽車成本更高，從而抑制了需求。