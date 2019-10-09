半導體原料的前車之鑑 南韓石化業加速開發電動車先進材料

韓媒報導，受到日本管制重要半導體原物料出口之前車之鑑，南韓主要的石化企業在近期以來正加快組織重整，專注開發電動車的先進材料。

自從日本政府對南韓祭出關鍵零組件和材料的出口限令之後，超級工程塑料已成為熱門話題，儘管目前超級工程塑料並沒有受到出口限制，但由於它屬於戰略材料，因此很可能成為下一批受管制的物品。

南韓 SK 化學 (285130-KR) 的一位高管表示：「來自日本的產品佔南韓超級工程塑料市場的 70%，而近期以來，有越來越多的南韓公司開始在測試 SK 化學的超級工程塑料。」

SK 化學在上個月決定吸收子公司 Initz。Initz 主要生產聚苯硫醚 (PPS)，是一種超級工程塑料，可以承受 200 至 250 攝氏的高溫，並且比金屬輕，因此適合用作新一代汽車的材料。用 PPS 代替金屬，可以使汽車重量減輕 40% 至 50%。

另一方面，LG 化學 (051910-KR) 投資了 152 億韓元，並歷時一年多在近期於越南海防市完成了一座工廠的建設，該工廠每年可生產 110000 噸工程塑料。這些工程塑料可用於電氣和電子產品以及做為汽車和飛機的結構材料。LG 化學向汽車零組件生產商供應超過 50% 的工程塑料。

早前，樂天化學 (011170-KR) 和韓華化學 (009830-KR) 也宣布將材料生產子公司合併。樂天化學在與 Lotte Advanced Materials 合併後，預期將擴大汽車材料業務，特別是工程塑料業務。而韓華在與 Hanwha Q Cells & Advanced Materials Corp. 之後，也有望擴大汽車材料業務。