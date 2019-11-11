〈每週CFTC報告〉投機者連5週減少美元看漲部位 大幅做空10年期美債

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，美元指數投機商連續第 5 週減少了看漲押注，並將總體美元看漲部位降至 16 週以來最低。另外，投機者還大幅做空 10 年期美債，淨空單總數幾乎來到上週的 2 倍。

美元指數

截至 11 月 5 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單減少 1130 口，至 2.8 萬口，是連續第 5 週減持。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 5 週時間中，投機者共減少 1.4 萬口的淨多單，使看多的水位到達 7 月 16 日之後，近 16 週的新低。儘管如此，美元仍連續 68 週保持 2 萬口以上的多頭部位。

其他貨幣

(圖表取自 countingpips.com)

本週有 3 種貨幣出現萬口以上的變化。加元看漲的水位急速上升，不僅連 4 週加溫，近 3 週增加部位都在萬口以上，本週再增 1.0 萬口，目前多頭累計 5.4 萬口，是自 2017 年 11 月以來的新高。

澳幣部位連續第 3 週改善，本週淨空單減 1.3 萬口，經這段期間的改善之後，空頭部位已經減至 2.6 萬口，為 44 週以來的低點。

墨西哥披索也是連續多單增加，本週再增 1.1 萬口，至 14.0 萬口，來到過去 23 週最看漲的時刻。

美國 10 年期公債

大型投機者本週大幅增加 10 年期美債的空頭押注，淨空單增 11.5 萬口，至 23.1 萬口，幾乎是較前一週加倍成長。

(圖表取自 countingpips.com)

本週淨空單加碼總數，也寫下自 2018 年 9 月以來，單週空頭加碼最多的紀錄，近 8 週看跌增加的口數，超過 20.0 萬口。

原油

大型能源投機商本週在 WTI 原油期貨市場上，繼續第 4 週提高看漲部位。淨多單增 2.2 萬口，至 40.6 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 4 週以來，WTI 原油多頭共增加 5.1 萬口，是近 6 週以來首度突破 40 萬口。

黃金

儘管黃金價格下挫，不過投機者連續 3 週加碼多頭布局，本週淨多單再增 3313 口，至 27.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 5 週中，投機者有 4 週加碼多單，使多頭已經至少 16 週高於 25 萬口的水位。

VIX

大型投機者交易本週再次大幅提高 VIX 合約淨空單的水位，共增 1.5 萬口，至 20.3 萬口，空頭部位續寫歷史新高。

(圖表取自 countingpips.com)

VIX 投機者在近 10 週內大幅增加看空部位，這段期間共增 14.6 萬口，也是首度 VIX 空單突破 20 萬口。