〈群益期貨〉中美互掐咽喉 並非風平浪靜

中國方面要求美方必須先撤除部份已實施的關稅，習近平才願意簽署第一階段協議，中國商務部發言人高峰表示，如果中美雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容同步等比率取消加徵關稅，但川普表示” 尚未同意”「全面取消」加徵關稅，看起來中國打的是照明彈，而川普打的煙霧彈，又讓投資人陷入迷霧當中，找不到方向。

香港問題原在 10/10 中美雙方初步協議後轉趨平穩，港股開始強勢反彈，但香港三罷失控，警方開槍擊中學生，本有臆測美國是香港局勢動亂的幕後黑手，在中美談判似乎愈趨順暢之時，中國此時卻索要更多，這是不是美國在政治方面又出手，頗令人玩味。

中國在中美貿易談判上，一方面要購買美國農產品，一方面又對加拿大牛、豬進口解禁；一方面要和美國購買液化天然氣以解決彼此貿易順差的問題，一方面與俄羅斯約定在 12 月中俄元首將透過視頻連線啟動” 東線” 對華供氣，且第二屆進口博覽會又和法國總統等互通款曲。

在在舉動都在向美國釋放一個訊息：機會是有的，美國可要把握，錯過了，就等下一輪。

中國玩的是兩面手法，美國則是聲東擊西，川普可能為了簽署初步協議，在關稅議題做出部份退讓，但是之前傳出眾議院擬禁止美國退休基金投資中企，金融戰呼之欲出；而中國也不是吃土的，中國可是美國第二大債主，打起金融戰，中國也不是軟腳蝦，隨便減碼美債，就會打到地產大亨川普的命根。

中美貿易局勢看似表面無波，但水面下暗潮洶湧，各使策略。

從 10 月 5 日中方要求要先撤回部份加稅，習近平才願意簽署第一階段協議，陸股轉弱，但美股卻是轉強的，顯然這次對局，川普的隱忍位居上風，一個香港問題，一個豬價飛漲的問題，正好掐住中國咽喉，中美之間檯面上與檯面下的角力，並沒有想像中的風平浪靜。

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