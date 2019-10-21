〈每週CFTC報告〉投機者看跌日圓 整體情緒由多轉空

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 10 月 15 日當週，大型貨幣投機者在連續 6 週押注美元上揚之後，卻連兩週降低多頭部位，最特別的變化則出現在日圓，在整個夏天一片看好之後，日圓情緒開始轉為看空。

美元指數

本週大型投機者及避險基金交易的美元指數非商業期貨，淨多單較前一週減少 2423 口，至 3.7 萬口，是連續第二週下跌。

美元指數 (圖表取自 countingpips.com)

兩週之前，看多美元指數的部位連 6 週增加，至兩年高點 4.3 萬口，在本週淨多單續減之下，看漲美元的合約已連兩週在 4 萬口以下。

其他貨幣

本週其他貨幣的主要變化應觀察日圓。日圓多頭部位本週大減 1.7 萬口，使日圓持倉由過去 11 週的多頭，在本週轉為空頭，淨空單共 6641 口。日圓多頭在 8 月 27 日來到今年高點，但接下來 7 週內有 5 週看空，到本週正式轉為空頭。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者繼續看跌紐西蘭幣，本週空頭再添 1946 口，至 4.0 萬口，是史上第 2 次空頭超過 4 萬口之上。澳幣同樣淨空單續增，增 61 口，澳元兌美元匯率自 2018 年 3 月以來，已連續 81 週處於看跌區域。

原油

在原油部分，大型投機者本週稍微加多看漲部位，淨多單增 1799 口，至 35.6 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

在本週之前，投機者連續第 4 週減持多頭，特別是過去兩週減幅都超過 3.4 萬口。本週的多頭增量不大，使看漲部位已連續 3 週低於 40 萬口。

黃金

金價近期下滑居多，投機者本週也大幅削減多頭部位，淨多單共減 2.2 萬口，至 25.3 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是過去 3 週以來，黃金投機者第二次大減看漲押注，共減了接近 6 萬口。此前，投機者一直穩步增加看漲部位，在 9 月 24 日淨多單達 31.2 萬口，寫 3 年高點，但如今多頭已減至 7 月 23 日以來最低。

美國 10 年期公債

大型投機者本週繼續減少在 10 年期美債的空頭押注，淨空單減 2.2 萬口，至 9.9 萬口，為連續第 6 週減低空頭。

(圖表取自 countingpips.com)

在過去 6 週，投機者共減少 27.8 萬口的看跌期權，空頭部位減至 2018 年 1 月 16 日以來，共 91 週的低點。

VIX

大型投機者交易的 VIX 非商業期貨合約，淨空單本週增加 1.7 萬口，至 15.5 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 7 週中，投機者有 6 週增加看跌部位，押注較低的波動性，也使 VIX 的空頭部位來到 4 月 30 日以來最高。