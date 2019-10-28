〈每週CFTC報告〉投機者續減美元指數多頭 加碼看空日圓

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的 COT 數據顯示，投機者連續第 3 週減少了美元指數看漲押注，而日圓更是加碼看空，使日圓部位連續 2 週處於淨空單位置。貴金屬投機者在連 3 週縮手後，本週首度提高了黃金看漲押注。

美元指數

截至 10 月 22 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單減少 6226 口，至 3.1 萬口，是連續第 3 週減持。

(圖表取自 countingpips.com)

看多美元指數的部位在 3 週之前見到連 6 週揚升，來到兩年高點 4.3 萬口，市場情緒丕變，在聯準會開會前，市場預期降息機率已在 9 成以上，打壓了美元多頭情緒。但累計自 2018 年 5 月以來，美元部位已連續 76 周處於看漲區域。

其他貨幣

本週其他貨幣中，有 4 種貨幣都出現單週萬口以上的多空變化。

(圖表取自 countingpips.com)

其中日圓連兩週遭大幅減持，本週淨空單再增 1.1 萬口，至 1.8 萬口。此前，日元從 8 月初到 10 月 8 日一直處於看漲狀態。

其餘主要貨幣中，歐元、英鎊及加元，都出現 2 萬口以上的淨多單增持 (或淨空單減少)，歐元淨空單減 2.5 萬口，至 5.1 萬口，英鎊淨空單減 2.0 萬口，至 5.2 萬口。在英國與歐盟談成新版脫歐協議後，投機者對兩大貨幣的看法有所轉折。

加元多頭連續第 2 週上漲，投機者本週增加了超過 2.0 萬口的淨多單，至 3.3 萬口，並使加元多頭來到 2018 年 2 月以來，近 89 週最高。

原油

大型能源投機商本週在 WTI 原油期貨市場上，繼續提高看漲部位。淨多單增 9288 口，至 36.6 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者連續第 4 週減持多頭後，如今連兩週加碼看漲，本週的多頭增加後，看漲部位仍連續 4 週低於 40 萬口。

黃金

在連續 3 週壓低多頭部位之後，本週投機者增加了看漲押注，淨多單增 6105 口，至 25.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

之前 3 週投機者降低多頭水位約 6 萬口之後，本週小幅回增。但距離 9 月 24 日的 31.2 萬口相比，黃金的看漲部位仍有所下滑。

美國 10 年期公債

大型投機者繼續縮減 10 年期美債的空頭押注，本週再減 1.5 萬口，至 8.4 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者已經連續 7 周減碼空頭，這段期間共減了 29.3 萬口，使看跌的部位來到 2018 年 1 月 2 日以來，共 94 週的低點。

VIX

大型投機者交易的 VIX 非商業期貨合約，淨空單本週增加 1.5 萬口，至 17.1 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 8 週中，投機者有 7 週增加看跌部位，押注較低的波動性，也使 VIX 的空頭部位保持 4 月 30 日以來最高，自 1 月 8 日起，VIX 的位置一直處於負值區域已達 41 週。