雙11光棍節來了 單身族群比率高 保險規劃有撇步

現今社會晚婚、不婚族群越來越多，使得每年的 11 月 11 日開始被稱為「光棍節」，晚婚、不婚成為趨勢，養兒防老已不再是人生的必要規劃，相對地，因為無子女依靠，故畢生的儲蓄自退休開始將用於支撐生活開銷，因此保險規畫成為單身族群重要的保障，保險業者建議，單身族群先補足健康風險保障，失能險也不可少。

根據內政部戶政司人口統計顯示，2018 年全台 30 歲以上的單身人口已正式超過 600 萬人，佔全部 30 歲以上人口比例近四成，明顯已經不再是少數族群。

◎醫療險規劃攻略

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽觀察，單身族群常因為生活負擔較輕，容易忽略保險重要性，建議宜先補足健康風險保障，首重加強重大疾病或癌症險，之後再逐步強化退休養老規劃。

台灣人壽表示，無論男性或女性，若為單身一族應該設法趁有穩定工作收入的時期，先把保障基礎奠定好，尤其是 45 歲前的青壯年單身族群，正處事業與薪水向上發展的階段，最怕碰上生病或意外，恐造成工作收入中斷，因此建議應先以醫療保險、傷害保險為主，尤其醫療保險最好加強當重大疾病或癌症發生時的保障，藉此用來補足健保不給付部分，以及住院的額外花費。

至於超過 45 歲的中壯年，若依舊為單身族群時，除宜強化重大疾病險及類長期看護險，並可考慮投資比率較高的投資型保單，或具長期儲蓄特性的美元保單、還本型意外險等，累積足夠退休金，又能轉嫁意外及疾病等風險。

而高齡的單身族群，台灣人壽強調，無論是因不婚、失婚或另一半不在等原因，如果在年輕時沒有購買足夠的醫療險，現在市面上有專為銀髮族設計，且投保年齡最高到 80 歲的保障，為避免日後無人可依靠，勢必更要添足相關保險。

台灣人壽呼籲，單身民眾在購買保險時，可以注意是否有豁免保費機制，如果不幸因疾病或意外事故導致殘廢，不必續繳保費依舊能享有原有保單的保障與權益，等於多增加了一層保障。

◎失能險規劃攻略

而全球人壽大數據團隊觀察目前單身新保戶投保現況也發現，有超過一半以上已投保終身失能扶助險，其次為定期失能扶助險附約，顯見單身族群大都已有轉移失能風險保障意識，惟受限於預算而有差異。

全球人壽建議，因經濟問題選擇不婚的單身青貧族，以及有經濟能力、享受單身自由的單身貴族，可分別透過定期失能扶助險附約、終身失能扶助險，趁早為自己安排好失能保障規劃，才能讓自己單獨面對失能時不用擔心，為自己撐起雨天時的雨傘。

單身青貧族：定期失能扶助險附約，補足工作期間風險

全球人壽表示，因為低薪而不婚的單身青貧族，即使獨自一人也必須面對自己變老或失能的那一天，最好趁年輕體況佳的時候，為自己安排好醫療及失能保障。若單身青貧族預算有限，可先考慮以定期失能扶助險附約來入門，以有限預算補足失能保障，不致造成經濟壓力。

單身貴族：終身失能扶助險，兩段式加碼更有保障

如果是單身貴族，則可考慮終身失能扶助險。全球人壽表示，只要經過醫師確診且符合失能程度表，就可申請理賠。且保單設計重大失能生活扶助保險金依重大失能給付保單年度加倍給付，分為兩段式加碼，若為 1-6 級失能，給付第 11 年起加碼 15%、第 21 年起再加碼 10%，非依照失能程度計算給付，也不用擔心失能程度影響給付金額。

若在繳費期間未申領重大失能生活扶助保險金，一旦繳費期滿後保障全面加倍 20%，也就是除了原本失能慰問保險金或重大失能生活扶助保險金外，還可領取無重大理賠紀錄增額保險金。

全球人壽提醒，不管是哪種單身族，都應該趁年輕體況好的時候，及早投保失能扶助險，對抗因疾病或意外導致失能的經濟風險，這也是對自己及家人的一種負責任態度。