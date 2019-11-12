〈理財〉保單大改版！三項條款明年元旦上路 波及三大險種

從明 (2020) 年元旦起，壽險業依據三大示範條款的修正，需進行相關保單改版，影響波及壽險、醫療險、傷害險，不少舊款保單只能賣到年底，必須調整的三項條款，保戶不可不知。

調整一》醫療險：保險業得徵詢「其他醫生」第二意見

保險局修正「住院醫療費用保險單示範條款」，明年元旦起，保險公司除了能調閱就醫資料，還能洽詢同科其他醫生的第二意見，進行必要的理賠金審查，相關費用由保險公司負擔，錠嵂保經表示，此一改變應可有效遏止生小病硬住院賺理賠金，或進行一些不必要的醫療行為。

調整二》壽險：保單失效後需於期限內通知「復效權」

今年 6 月 13 日公布的「人壽保險單示範條款」，亦是明年元旦上路，其中第七條第八項，保單失效後到復效期限前至少三個月，保險公司要通知保戶可復效的權利，避免保戶錯過期限，保單永久失效。

調整三》傷害險：鼻外觀雖無損，認定「失能」放寬

第三項是今年 6 月 21 日公布的「傷害保險單示範條款」，其附表的失能程度與保險金給付表，也是明年元旦上路，依據立委建議，很多人鼻子外觀未毀損，但鼻孔閉塞、呼吸困難，無法矯治、或兩側嗅覺完全喪失，以後都算 11 級失能，可理賠 5% 保險金，保險局副局長張玉煇表示，這部分對保戶應算是比較有利。

保單改版後，理賠與否要怎麼判斷，保險局提醒民眾「這二點」要特別注意，分別是：

一、既往症是屬於「不保事項」：即保戶已有相關病史，投保後無論經過多久再發病，保險公司都不會理賠；

二、保戶的「誠實告知」義務：若已患病卻不告知，保險公司的健康險未來都可以不給付此項疾病的理賠金，若是在保單成立二年內，保險公司更可解除契約。