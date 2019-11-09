白宮官員滅火：對達成階段協議深感樂觀 有望年底前簽署

美國總統川普週五 (8 日) 表態「尚未」同意取消對中全部關稅，引發美股動盪之際，美國副總統彭斯幕僚蕭特 (Marc Short) 向財經媒體《CNBC》透露，白宮非常樂觀美中兩國在年底前完成，並有望簽署第一階段協議。

蕭特預測美中可能在 12 月 15 日對中輸美商品加徵額外 15% 關稅前達成協議，但也語帶保留稱沒有預設時間。

他提到：「我們對完成第一階段協議非常樂觀，該協議有望在今年年底之前簽署。」

白宮發言人葛瑞珊 (Stephanie Grisham) 週五接受《福克斯商業網》採訪時表示，如果美中達成協議，可能會取消關稅，理由是對最終協議持樂觀態度，但未透露更多細節。

葛瑞珊提到：「我們對達成某種貿易協議，非常樂觀，我想如果美中達成一個協議，那麼就可以取消一些關稅。」

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週五亦表示，川普總統可能推遲對原定於 12 月生效的對中加徵新關稅計畫。

此前，首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 說，取消一些關稅是美中初步協議的一部分。然而，白宮顧問班農 (Steve Bannon) 認為，討論取消關稅只是強硬的中國談判策略，不太可能獲得川普總統的青睞。

華爾街目前的共識預期是，好消息在於，美國似乎準備擱置即將於 12 月生效的新一輪關稅計畫，壞消息在於，美國政府內部意見有所分歧。

美國卡托研究所貿易政策研究中心副主任 Simon Lester 提到：「我的最佳猜測是，第一階段協議主要是為了作秀。市場似乎很欣賞貿易和平的跡象，不太擔憂實質上的問題。」

Simon Lester 研判：「考慮到這一目標，美國政府可能要採取的做法包括，暫停關稅，中方購買大豆，加上一些艱深複雜的法律規定，並達成宣布歷史性的貿易協議。」

即便美中即將簽署第一階段協議，外界也對美中達成全面貿易協議表示存疑。

美國企業公共政策研究所的中國專家 Derek Scissors 表示：「 2020 年不會有任何有意義的進展。這項初步協議對中國的意義，只是為了讓美國在選舉年期間不再對他們開槍。」