美股盤後 — 川普言論震盪美股 白宮幕僚滅火 四大指數再刷歷史新高

週五 (8 日) 貿易多空消息交錯影響下，10 年期美債殖利率上升、美元上漲，WTI 原油價格保持在每桶 57 美元上方。

美股盤中時段，美國總統川普稱，他「尚未」同意取消對中全部關稅，但預期原定 12 月 15 日對中新關稅計畫不會如期生效。此番言論讓美股跌至當日低點。

所幸尚有其他貿易利多消息「救援」，美股止跌反彈。美國副總統彭斯幕僚蕭特 (Marc Short) 透露，白宮非常樂觀美中年底前將完成並有望簽署第一階段協議。

白宮發言人葛瑞珊 (Stephanie Grisham) 說：「我們對達成某種貿易協議，非常樂觀，我想如果美中達成一個協議，那麼就可以取消一些關稅。」

受益於科技與醫療保健類股領漲，迪士尼、高通因財報亮眼衝高，蘋果再刷歷史新高，四大指數震盪走高，收盤同步站上歷史新高位。

週四 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上漲 7.90 點，或 0.26%，收 3093.08 點。

那斯達克指數上漲 40.80 點，或 0.48%，收 8475.31 點。

美股道瓊指數上漲 6.44 點，或 0.02%，收 27681.24 點。

費城半導體指數上漲 9.10 點，或 0.53%，收 1736.78 點。

標普 11 大板塊僅 3 個板塊下滑，醫療保健漲幅最高 (0.80%)，其次為資訊科技 (0.59%) 與材料 (0.39%) 板塊。 能源領跌 (0.81%)，再來是公用事業 (0.38%) 與房地產 (0.23%) 板塊。(圖片：Finviz)

道瓊指數連續第三週走高，漲幅為 1.2%。標普指數連續第五週揚升，週漲幅為 0.9%。那指表現更佳，連續第六週上漲，週漲為 1.1%。

尖牙股週五僅亞馬遜走跌。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.16%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.27%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.69%；臉書 (FB-US) 上漲 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.13%。

高通繼昨日持續引領費半衝高，高通 (QCOM-US) 上漲 4.50%；科沃 (QRVO-US) 上漲 2.69%；思佳訊 (SWKS-US) 上漲 1.82%；AMD (AMD-US) 上漲 0.028%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.38%。

台股 ADR 普遍下跌。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.43%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.10%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.29%。

風險情緒和貿易氣氛改善大大削弱債券吸引力，10 年期美債殖利率自昨日創 2016 年美大選來最高漲幅，週五徘徊在 1.92% 左右，激勵金融股持續開紅。

花旗 (C-US) 上漲 0.41%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.12%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.26%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.29%。

迪士尼財報優於預期，週五其股價開紅漲近 3.8%。(圖片：AFP)

焦點個股方面，迪士尼 (DIS-US) 最新財報優於預期，其股價上漲 3.76%，推助道瓊指數走高。迪士尼在媒體和網路部門的收入超出預期，而隨著下周眾所矚目的串流影音服務「Disney+」即將推出，激勵買氣有所提高。

華爾街分析

近兩天美股受到多空矛盾的貿易衝擊，但總言來看，在貿易樂觀情緒頭條新聞激勵下，華爾街拋售美債，熱錢湧向美股。

市場試圖定調美中貿易戰的未來走向，促使美股四大指數於本週屢創新高，齊聲在週五畫下完美的收尾。

企業財報結果普遍優於預期，提振市場情緒。FactSet 的數據顯示，到目前為止，在標普 500 指數公司中，74% 企業財報優於預期。

投資策略公司 Bensignor 市場策略師 Rick Bensignor 表示，投資者認為，總體來看事情會有所進展，認為部分貿易協議將在未來幾個月敲定，很可能在年底之前完成。

Bensignor 認為，這是美中兩國能齊頭並進、完成一些事情，邁出積極的一步。

摩根大通定量分析主管 Marko Kolanovic 表示，由於全球降息潮、貿易協議進展和各種宏觀指標好轉，震撼投資者的價值股於 9 月開始大規模輪換。

Marko Kolanovic 研判，此十年一遇的價值股輪換將持續到 2020 年第一季。