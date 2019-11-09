高倍速連網需求大 2020迎接5G+WIFI 6

在影音、直播、音樂影音串流等多媒體服務，以及工業化 4.0、醫療、智慧城市對高倍速連網需求，將會帶動 5G 和 WiFi 6 同步蓬勃發展。到 2020 年，全球網路數據流量將有 51％ 來自 WiFi，5G 和 WiFi 6 具有高度的互補性，讓無線高頻傳輸更有效率，滿足人類對高倍速連網的需求。

【文／魏聖峰】

隨著智慧型手機過去十多年出現爆發性成長後，人類對無線寬頻需求越來越大，在網路上看 YouTube、Netflix 等視頻，甚至透過無線網路連上雲端等功能，都會遇到網路壅塞問題，這樣的需求衍生出 5G 頻寬需求。就頻寬而言，5G 網路容納量比 4G 網路高出十幾倍，甚至是一百倍的容納量，並能在十秒內下載一部完整的電影。今年是 5G 時代元年，2020 年會是 5G 大成長的一年。

相較於 5G 產業，WiFi 6 又是甚麼新玩意？根據思科系統（Cisco System）的解釋，5G/WiFi 6 維持著共存的關係。傳輸範圍中 WiFi 6 屬於區域網路，5G 屬於無線網路範圍，如同 4G 時代的 WiFi 5 使用範圍類似。WiFi 6 頻寬是 802.11ax，也就是 802.11ac 的升級版。WiFi 聯盟為提升大眾對 802.11ax 的認知度，已將訂定為 WiFi 6 標準，並從今年第三季推出 WiFi 6 認證計畫。我們認為，5G 不會淘汰 WiFi，兩者在使用上比較像是互補的關係，因為兩者應用場景不同，WiFi 6 屬於行動網路的區域內覆蓋補充（例如室內），也承擔著大流量的下載負荷。在人群擁擠的區域網路內（例如：體育館、車站、商圈）使用現有的 WiFi 分享器會出現網路壅塞現象，未來透過 WiFi 6 將能有效解決這些問題。

5G/WiFi 6 的角色更吃重

5G/WiFi 6 和前一世代不同的是，不但資訊流量比前一世代還快、資訊容納量更大、傳輸的品質也將更好。未來幾年這兩項技術成熟和普及化後，將會衍生更多的應用服務，屆時會帶給我們更為便利和更精采的網路生活型態。未來 WiFi 6 將扮演更大的下載角色；根據資策會（MIC）的全球 WiFi 連網裝置出貨量預測，到 2022 年全球 WiFi 將會達到三七．二六億台；另根據思科系統的視覺化網路指數報告，到 2020 年全球網路數據流量將有五一％來自 WiFi。在影音、直播、音樂影音串流等多媒體服務，以及工業化 4.0、醫療、智慧城市等物聯網對高倍速連網的需求下，將使 WiFi 無線通訊標準要追求更新和升級，屆時 WiFi 6 將成為市場主流。WiFi 6 的最高下載速率可達 9.6Gbps，其中的關鍵技術是 MU-MIMO，可以同時傳輸數據到眾多用戶，這和 5G 同樣搭載大規模 MIMO，最大支援 10 Gbps 的傳輸速率幾乎相近。

現有 5G 傳輸技術基本上分成 Sub-6G 和毫米波（mmWave）。Sub-6G 是在現有 4G LTE 的基礎強化通訊設備的升級版，現在已經開通的 5G 技術大部分多屬於 Sub-6G，因為這方面的技術比較成熟。華為在 5G 通訊設備技術上領先其他國家，華為的 5G 傳輸技術就是 Sub-6G。以高通的實測為例，5G 用戶下載的實測速度都超過 490Mbps，比 4G 的 56Mbps 的速度增加 90％，瀏覽下載等待的時間也從一一六毫秒大減到十七毫秒，回應速度快了七倍之多。有九成的 5G 用戶的檔案下載速度都超過 100Mbps，優於 4G LTE 用戶的 8 Mbps。至於毫米波的傳輸技術，受限於傳輸環境，現在就連高通的技術都很難克服傳輸的障礙，因為只要一片玻璃甚至是一張紙都可能會成為阻擋毫米波傳輸的障礙。過去毫米波的傳輸大多運用在航太的衛星、軍事等領域，最近這幾年毫米波才逐漸被運用在商業用途上。

Qorvo 股價創新高的內涵

隨著 5G 運用範圍越來越大，美國通訊半導體業者 Qorvo 在一日盤後交易發布優於市場預期的財報，又宣布要買回庫藏股，最多將買進十億美元庫藏股，激勵股價最多大漲十七％，後來股價漲幅收斂但也還上漲超過八％，股價創下一○一．三美元的歷史新高。Qorvo 目前是全球第三大通訊半導體業者，排名在博通（AVGO）和 Skyworks 之後。該公司在 2015 年是由 RF Micro Devices 和 Triquint、Qorvo 三家通訊半導體公司合組而成。相較於博通和 Skyworks 的傳輸技術，Qorvo 的專利主要是毫米波技術傳輸。在 5G 的技術純度和產業看好度上，比博通和 Skyworks 更貼近 5G 的核心技術。

來源：《先探投資週刊》 2064 期

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