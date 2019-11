解析ESG投資決策(一) 為何全球投資人開始重視並執行?

近年來,ESG 議題在國內外受到愈來愈多的關注,從名稱來看,ESG 代表環保、社會與公司治理。ESG 投資指的是在投資過程中,除了傳統的企業營運展望之外,也將企業對於社會與環境責任的回應納入考量,ESG 投資流程不僅幫助投資決策更具有長遠觀點,也要藉由投資改善社會與環境,促進社會永續發展。

ESG 議題不僅對企業有影響,對個人更是息息相關。全球暖化、氣候異常與污染是人人都可以看到的景象,企業是否有不符合社會責任的做法也是大眾所關心的議題。近年來,投資人開始了解到,投資選擇可以直接影響企業的社會責任行為。這樣的風潮也已從歐美吹到亞洲,愈來愈多的政府、企業與個人知道本身必須採取行動,以保護自己的生活環境,促進社會的可持續發展。

將 ESG (Environment、Social、Governance) 標準納入投資決策流程

法國巴黎資產管理可以說是 ESG 投資的先驅,早在 2002 年就推出第一檔社會責任相關基金,公司並訂定目標,要在 2020 年將 ESG 納入所有的投資決策中。不但如此,法國巴黎資產管理還積極參與相關組織,成為可持續投資專業領域的意見領袖,並且擴大可持續投資研究團隊,持續在這個領域投入重要的策略資源。

法國巴黎資產管理表示,將 ESG 融入投資決策,可以有助於產生較高的風險調整後報酬。一項牛津大學根據 200 多個學術個案的研究顯示,如果企業採取健全的永續標準,其中有九成可以降低企業的資金成本。如果企業採納確實的 ESG 措施,有 88% 可以提高企業營運。企業如果做好永續措施,八成企業的股價因而受益。(註 1)

MSCI 在 2018 年 11 月的分析報告顯示,根據企業的 12 個月 ESG 評分變動,ESG 評分變動最佳 20% 的投資組合,相對於最低 20% 的投資組合,在已開發市場與新興市場均有較佳的績效表現。該分析為根據 MSCI 世界指數於 2009 年 6 月至 2018 年 2 月,以及 MSCI 新興市場指數於 2013 年 6 月至 2018 年 2 月的數據。(註 2)

可持續投資方興未艾,根據全球可持續投資(GSIR)統計,截至 2018 年,全球可持續投資管理資產規模達 30.68 兆美元,過去兩年來規模大幅成長 34%(註 3),顯示全球資產管理業積極投入可持續投資的浪潮。

聯合國也很重視 ESG 議題,因此推動將 ESG 理念導入機構法人投資決策中,希望藉由資本市場力量,鼓勵重視企業社會責任,並在人權、勞工權益、環保、社區參與、公司揭露等面向,提出更完整的經營策略。為響應聯合國這項運動,將 ESG 標準納入選股流程的資產管理公司數目快速成長,從 2013 年的約 100 家,增加到 2018 年近 1,800 家。



(註 1) 資料來源:BNPP AM, University of Oxford, “From The Stockholder To The Stakeholder”, March 2015.

(註 2) 資料來源:MSCI research, November 2018.

(註 3) 資料來源: GSIR_Review2018.3.28

