不確定環境下 有錢人最熱衷的投資標的？

有錢人不喜歡冒險，在投資市場上永遠堅守一個原則，就是寧可少賺，也絕不能賠錢；因此他們只投資自己熟悉的產業，賺有把握的錢。

現階段投資市場變數激增，從低利環境、美中貿易戰攻防到全球經濟降溫，皆使股債方向難以捉摸；如何提高資產配置耐震度，是眼前投資人最重要功課，而攻守兼備的金融投資級債券，應是緩和市場波動的首選，也是有錢人慣用的理財工具。

「以前我有位老闆，是私人銀行重要客戶，銀行銷售任何商品給他，都必須過五關斬六將，經過一番深思熟慮後才會出手；有一次業務問他，中國某大銀行發行債券有無興趣認購，他卻不假思索、直接答應。這是為什麼呢，因為老闆身處在金融業，最清楚各國法規對金融業限制有多嚴格！」

野村全球金融收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人林詩孟指出，全球經濟已走到循環末期，儘管目前景氣趨緩、還不到冷卻地步，但情況會持續多久誰也說不準；資金派對正在熱頭上，大家都捨不得離場，又擔心午夜十二點鐘聲一響，被打回原形。「現在投資人不在乎是否能賺到最大報酬，而是希望能在派對上多停留一會，且不要受傷。」

金融監管趨嚴 金融債成有錢人首選

2013 年之後，監管趨嚴，金融機構體質好轉。

為何有錢人認為金融債相對可靠且安穩？主要原因在於常與銀行往來且對金融機構感到熟悉、信賴度也高，故相較其他收益型投資工具，布局金融債券更簡單易懂。」且在金融業受到各國政府監理控管，「歷經 08 年金融海嘯震撼，各國政府為避免再次引爆系統性風險，對銀行都有『大到不能倒』的體認，因此主管機關皆參考國際作法，採取防範措施加強監管，維護金融體系穩健發展。」林詩孟說。目前全球為確保銀行風險承擔能力，不論在資本適足或經營強韌性部分，各國皆以巴塞爾委員會發展衡量「全球系統性重要銀行」（G-SIB）的方法論為依歸，並要求各國辨識國內系統性重要性銀行。也就是，全球金融業在強化監理部分有一套標準，營運體質等於有政府控管、背書。在「不想走也不想賠錢」預期下，尋找波動更低、收益更穩的標的之一，成了眼前投資人最大目標。

加入金融債配置 不確定行情下也能睡得著

金融債做為核心資產配置此時正是時候

第三季全球市場雖然波動劇烈，但仍潛藏許多獲得報酬的投資機會。展望未來，市場仍會受到多空消息交雜影響，走勢仍持續震盪，所幸在全球央行寬鬆的態度下，市場風險偏好不減。林詩孟表示，第四季市場仍呈現區間震盪，而寬鬆貨幣政策將使債市表現機會優於股市。債市以美國及亞洲的投資級債最具表現機會；故不論是年輕或熟年族群，資產組合中都應有金融債配置，以分散經濟週期的不穩定。」他舉例，包括美中貿易協定、英國脫歐及利率走勢，都將使市場持續震盪。但如果美國、歐洲及中國持續寬鬆貨幣政策且貿易戰暫緩，則市場風險偏好穩定，美債殖利率預估仍維持低檔。故短期未來債券市場仍呈現多頭走勢，加上全球主要債券市場的低違約率也有助表現，故目前優先看好美國與亞洲的金融債。

國內首檔金融債基金 野村全球金融收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 特色顯明，值得留意。

而國內首檔金融債基金‑野村全球金融收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)，主要聚焦在高信用評等的金融投資級債券，例如美國銀行、澳洲國民銀行等全球金融巨擘；隨著美國及歐洲央行持續進行貨幣寬鬆政策，基金也將鎖定價格被低估的債券，像英國債券、歐洲金融債就是近期值得留意的標的。

再看今年來基金報酬率超過 8%，但年化標準差僅 3.07，波動較低，整體獲利卻優於一般投資等級債，凸顯出在不確定年代下，金融債或許正是強化投資組合防禦力的好配備，投資人不用再為派對何時結束，而擔心地睡不著。

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