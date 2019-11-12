基金銷售平台優惠比一比 「鉅亨買基金」兩大優惠齊放送

全球矚目的雙 11 購物狂歡節才剛過，但是許多優惠活動還是宛如嘉年華一般持續衝刺搶商機，基金銷售平台的優惠活動也在大比拚，其中，「鉅亨買基金」今年推出「雙 11」快閃優惠活動，除了全平台基金申購享零手續費外，另外再加碼，新增申購的金額累計達 11 萬元 (含) 以上，再送 11 次單筆申購零手續費的優惠。

「鉅亨買基金」的「雙 11」優惠活動已舉辦第三屆，今年推出的「雙 11」快閃活動優惠期間從 11 月 11 日至 11 月 17 日，全平台基金無論是「單筆」、「天天選月月扣」、「鉅亨趨勢寶」與「好日子退休專案」都享有零手續費的申購優惠；另外，活動期間新增申購的金額累計達 11 萬元 (含) 以上，再加送 11 次單筆申購零手續費的優惠，11 次單筆零手續費的使用期限至 2020 年 3 月 31 日。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近期投資氣氛回温，無論是股市或債市都有不錯的表現，由於全球央行持續進行寬鬆貨幣政策，低利率情況仍會維持一段時間，在市場資金充裕下，股債漲勢仍有望延續。而「鉅亨買基金」這次的「雙 11」快閃優惠活動，全平台基金皆可適用，因此，投資人想買任何類型的基金，都可趁優惠期間進場佈局，除了掌握投資契機之外，也能為自己精省不少的申購成本。

近兩年政府積極推動金融科技 (Fintech)，加上基金銷售平台的大力推廣，國人已越能接受在基金平台上買賣基金。透過基金銷售平台進行投資，不僅開戶及申購方式更便利且自主，更重要的是申購費用較其他申購管道優惠。張榮仁指出，基金申購費用包括「信託保管費」及「申購手續費」，都由投資人另外負擔。由於基金銷售平台的款項收付交由臺灣集保結算所處理，因此，基金銷售平台免收信託保管費，手續費折扣幅度相對也較大。

張榮仁舉例說明，若以每年單筆 100 萬元連續投資 10 年，依目前銀行每年收取 0.2% 的信託保管費計算，在不考慮基金淨值對市值的影響下，10 年下來投資人即需支付 11 萬元的信託保管費，透過「鉅亨買基金」交易平台投資，不僅不用支付 11 萬元信託保管費，若再加上手續費優惠的差異，投資人可省下的申購費用將更可觀。

「鉅亨買基金」推出多元化的產品線，包括具資產配置概念的投資組合產品，例如「鉅亨好日子」及「鉅亨趨勢寶」。

張榮仁指出，中美貿易協議有機會朝向較樂觀的方向進行，加上全球央行持續以降息方式來挽救走弱的經濟，對風險性資產相對有利；不過，市場仍充滿難以預期的變數，因此，建議投資人持有風險性資產之際，可佈建多重資產基金及債券型基金，採更多元化的資產配置，讓投組更加靈活，能隨時因應市場的變化。

★鉅亨買基金雙 11 快閃優惠活動

https://www.anuefund.com/launch/201911_1111activity/