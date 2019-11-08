〈財報〉中國市場需求低迷 瑞薩前3季合併財報虧損 股價大跌

日本半導體大廠瑞薩 (Renesas)(6723-JP) 在 11 月 7 日，公布了 2019 年 Q3 及前三季的合併財報。由於中國市場需求低迷，還有為了控制庫存造成生產減少等因素，都造成收益受到壓縮，出現７年來首度前 3 季虧損的成績。

週五 (8 日) 東京股市收盤，瑞薩股票較上個交易日下跌 5.25%，以每股 722 日圓作收。

(圖片：Investing.com)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 1834 億日圓，年增 1.9%，低於預期的 1840 ~ 1920 億日圓；

毛利報 814 億日圓，年增 3.2%；

營業利益報 79 億日圓，年減 39.6%；

純益報 37 億日圓，也是近 4 季以來，首度由負轉正。

瑞薩社長兼執行長柴田英力在當天的電話會議上表示，車用市場的需求積弱不振，但以長遠來看，在資料中心等方面前景可期。

2019 前三季，基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

合併營收報 5262 億日圓，年減 7.5%，遜於先前預測的年減 0.9%；

合併營業損失報 42 億日圓，去年同期營業利益報 692 億日圓；

合併淨損報 74 億日圓，去年同期報淨利 619 億日圓。

由於中國景氣轉衰等因素，產品主力的車用及產業用半導體的銷售陷入苦戰。加上伴隨構造改革及企業併購所發生的會計費用，這些一時性的因素也都壓縮了公司收益。

瑞薩社長兼執行長柴田英力在當天的電話會議上表示，將於 2020 年 2 月發表新的中期經營計畫。過去原本要在 2019 年春天公布，也因為美中貿易戰等問題，造成經營環境不明朗等理由，而將日程向後展延。

瑞薩在 2019 年 3 月以約 63 億美元代價併購了美國 IDT，瑞薩原應在當時更新並公布中期計畫。