iPhone需求旺 台積電10月營收1060億元 創歷史次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日公布 10 月營收達 1060.4 億元，創歷史次高，受惠蘋果新機 iPhone11 需求熱絡，拉貨力道強勁，加上高速運算動能續強，營收續站穩千億元之上，月增 3.8%，年增 4.4%；前 10 個月累計營收 8587.88 億元，年增 1.8%；法人預估，從台積電第 4 季財測數字推算，11、12 月營收表現可能會下滑修正。

據台積電財測，第 4 季營收估達 102 至 103 億美元，季增約 8.5-9.6%，中位數為 9 %，毛利率估 48-50%，營益率 37-39%，雙率均較第 3 季成長，受惠 7 奈米製程順利推進，雙率第 4 季穩朝長期目標毛利率 50%、營益率 39% 邁進。

若以 1 美元兌換新台幣 30.6 元計算，台積電第 4 季新台幣營收約達 3121 至 3151 億元，可望改寫第 3 季寫下的單季營收新猷，全年來看，今年新台幣營收估可達 1 兆 648 億元至 1 兆 678 億元，年增 3.2-3.5%，符合先前預期的持平至成長 5％。

各應用平台方面，台積電總裁魏哲家指出，第 4 季各平台都會成長，手機動能將會最強勁，高速運算受惠 GPU、虛擬貨幣等需求推升，營收也可望大幅成長，汽車電子也將維持成長，惟物聯網第 3 季營收基期高，估第 4 季營收將會下降。

此外，台積電看好，5G 動能較預期強勁，上修明年 5G 手機滲透率預估，由個位數百分比調升至 15%，也因需求強勁，同步調升今年資本支出金額，上調至 140 至 150 億美元，增加多達 40 億美元，增幅高達 4 成，除超過外資預期，也創台積電資本支出新高紀錄，明年預期也將維持今年高峰。